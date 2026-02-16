NACON et le studio Eden Games sont heureux d’annoncer que les joueurs ayant acheté l’Édition Deluxe de Gear.Club Unlimited 3 peuvent dès à présent prendre le volant grâce à un accès anticipé de trois jours, avant la sortie officielle du jeu le 19 février 2026 sur Nintendo Switch™ 2.

L’Édition Deluxe a été spécialement conçue pour les fans les plus passionnés et offre, en plus de cet accès exclusif, un contenu riche pour une expérience de jeu ultime. Elle inclut :

Le pack « Performance Cars » : Prenez une longueur d’avance avec trois supercars d’exception : la Bugatti Mistral, la Nissan GT-R R35 Nismo et la Nissan 370Z Nismo.

Le pack « Customization » : Personnalisez vos véhicules avec 3 capots en carbone pour voitures japonaises et un pack de néons thématiques (France et Japon).

Le pack « Career Starter » : Démarrez votre carrière de pilote dans les meilleures conditions avec 200 000 GCU Dollars, des ressources, des circuits et des ingénieurs supplémentaires.

Gear.Club Unlimited 3 promet une expérience de course automobile plus riche et immersive que jamais. Les pilotes pourront découvrir de vastes régions au Japon et sur la côte Méditerranéenne, ainsi qu’un tout nouveau mode « Highway » pour des défis de haute vitesse.

Découvrez en avant-première le nouvel opus de la franchise Gear.Club. dès aujourd’hui en accès anticipé et le 19 février pour tous les joueurs Nintendo Switch 2.

Le jeu sera également disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC plus tard en 2026.