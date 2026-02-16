En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Gear.Club Unlimited 3, disponible en boutique sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Après avoir conquis des millions de joueurs depuis près de 10 ans, la saga Gear.Club revient enfin avec Gear.Club Unlimited 3 ! Pour la première fois dans la série, en plus de parcourir l’asphalte de la côte méditerranéenne française, partez à la découverte des routes japonaises. Découvrez plus de 40 voitures de prestige issues des plus grandes marques automobiles, que vous pourrez personnaliser jusque dans les moindres détails : peinture, carrosserie, jantes, performances mécaniques… Créez la voiture qui vous ressemble et imposez votre style sur des tracés variés et spectaculaires.

DIRECTION LE JAPON AVEC LE MODE HISTOIRE

Après avoir exploré la France et l’Italie, la saga vous emmène au pays du Soleil-Levant. C’est à vous qu’il revient de créer et développer le Gear.Club au Japon : imprégnez-vous de la culture automobile locale, défiez vos rivaux et étendez l’influence de votre club sur un nouveau continent. Chaque victoire et chacun de vos choix marqueront votre ascension.

NOUVEAU : DÉFIEZ LE TRAFIC SUR L’AUTOROUTE

En plus des courses intenses et des contre-la-montre palpitants, Gear.Club Unlimited 3 innove avec un nouveau mode sur autoroute. Affrontez le trafic en France comme au Japon, et prouvez que vous pouvez allier vitesse et maîtrise. Analysez les mouvements, changez de file au bon moment, frôlez vos adversaires et prenez tous les risques pour franchir la ligne d’arrivée en tête !

40 VOITURES DE LÉGENDE

Un garage exceptionnel vous attend, réunissant plus de 40 modèles issus des plus grands constructeurs européens et japonais. Retrouvez la fougue italienne d’Alfa Romeo et Pagani, l’ingénierie de pointe de BMW, Bugatti et Porsche, sans oublier les mythiques sportives nippones : Nissan, Subaru, Mazda et Honda.

Chaque véhicule est modélisé avec une précision extrême : cockpit, moteur, carrosserie… Un soin du détail poussé à son paroxysme pour le plaisir des yeux. Libre à vous ensuite de les personnaliser pour dominer la piste avec une voiture à votre image.

Préparez-vous à vivre l’expérience de course la plus intense et la plus immersive de la saga : victoire, style et adrénaline sont entre vos mains.

POINTS FORTS