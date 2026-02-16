Le développeur suisse Flawberry Studio est heureux d’annoncer la sortie de Projected Dreams, leur jeu de puzzle et d’aventure narrative sur Nintendo Switch dès le 3 mars. Une démo gratuite est déjà disponible.

Il sera disponible au prix de 14,79 EUR. Le jeu a remporté un succès critique auprès des joueurs, avec 99% d’avis positifs sur Steam. Dans Projected Dreams, prenez des jouets sur l’étagère et placez-les de façon à recréer des formes en ombres chinoises. Faites la lumière sur le paradis perdu qu’est l’enfance et laissez-vous submerger par la nostalgie des années 1990, entre rêve et réalité.

Caractéristiques principales :