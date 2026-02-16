Shutaro Ida, directeur créatif du prochain Bloodstained: The Scarlet Engagement, est décédé à l’âge de 52 ans après un combat d’un an et demi contre le cancer, a annoncé le développeur ArtPlay. Le décès est survenu tôt le mardi 10 février 2026.

« Shutaro a contribué de manière significative au développement de l’industrie du jeu vidéo à travers la création de nombreuses œuvres », peut-on lire dans un message de Koji Igarashi, cofondateur d’ArtPlay. « Son décès est profondément regrettable, surtout compte tenu des grandes promesses de ses projets futurs. »

Fin 2024, nous apprenions que Shutaro Ida, concepteur en chef de la plupart des Castlevania de l’ère GBA/DS et réalisateur de Bloodstained, quittait en urgence le développement de Bloodstained: The Scarlet Engagement, dont il était également à la tête, pour mener son propre combat face au cancer. Malheureusement, un an et demi plus tard, le studio ArtPlay rapporte que Shutaro Ida est décédé la semaine dernière à seulement 52 ans d’un cancer du pancréas.

Ida était également le directeur de Bloodstained: Ritual of the Night et a contribué au développement de divers jeux Castlevania ainsi que sur Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Dans un long communiqué, Koji Igarashi rend hommage à son collègue et ami. « Le développement de Bloodstained: The Scarlet Engagement, que Shutaro dirigeait, en est maintenant à ses dernières étapes. Nous poursuivrons son héritage et nous efforcerons de toutes nos forces d’achever cette œuvre digne de sa vision et de son nom. »

Igarashi exprime sa profonde gratitude pour la gentillesse de tous ses fans de son vivant et annonce respectueusement son décès. Les funérailles ont été organisées uniquement avec les membres proches de la famille conformément aux souhaits de la famille endeuillée.

Le studio appelle à respecter la décision de la famille sur la discrétion hors annonce. ArtPlay doit respectueusement décliner toute visite de condoléances, cadeaux monétaires, tributs floraux ou visites de sympathie à leur entreprise ou à sa famille, que ce soit au studio comme à la famille. Le studio apprécie profondément la compréhension en cette matière.

La famille déclare : « L’aventure de Shutaro dans ce monde est terminée, mais ses œuvres perdureront. Nous espérons que vous continuerez à apprécier les jeux créés par Shutaro. »

ArtPlay se contentera d’œuvrer au dernier vœu de Shutaro Ida : faire en sorte que Bloodstained: The Scarlet Engagement soit digne de sa vision et de son nom.