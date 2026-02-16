CyberConnect2 a annoncé .hack//Z.E.R.O., un nouveau RPG d’action dans la série .hack « pour consoles de salon » développé depuis 10 ans, auto-planifié, développé et publié avec la permission du détenteur de la propriété intellectuelle Bandai Namco Entertainment. Les plateformes spécifiques et une date de sortie n’ont pas été annoncées.

La série .hack a toujours été développée par CyberConnect2 et publiée par Bandai Namco Entertainment, mais pour .hack//Z.E.R.O., Bandai Namco Entertainment a donné à CyberConnect2 la permission de gérer l’intégralité du projet de la planification et du développement à la sortie. Ce sera un titre entièrement auto-publié par CyberConnect2.

Le violoniste de renommée mondiale Taro Hakase a composé la musique, lançant le projet au son habile de son violon. .hack//Z.E.R.O. sera une expérience RPG inédite qui mélange la dualité caractéristique de la série entre fantaisie (monde du jeu) et réalité (monde réel) avec des attentes modernes, infusée d’esprit pur CyberConnect2 à 100%. Le jeu sera agréable tant pour les fans vétérans que pour les nouveaux joueurs.

La série .hack est une série de jeux RPG d’action dépeignant un espace de jeu virtuel appelé « The World » et des personnages qui sont entraînés dans des incidents qui y sont liés. Les histoires se déroulent à la fois dans le monde réel et le monde fantastique à l’intérieur du jeu. Le premier titre de la série, .hack//Infection, est sorti en 2002 via Bandai Namco Entertainment, et trois saisons ont été publiées au total. La franchise s’est étendue aux anime, romans, manga, OVA et plus encore, pionnière de la construction de monde cross-média en racontant des histoires variées du même univers.

L’équipe comprend Hiroshi Matsuyama en tant que producteur exécutif, Seiichiro Hosokawa pour le design des personnages, Akihiro Anai comme producteur créatif et directeur général de la division artistique, Hiroto Niizato en tant que directeur créatif, et Taro Hakase pour la musique du thème, parmi d’autres membres clés.

Dans une interview avec Famitsu, le PDG de CyberConnect2, Hiroshi Matsuyama, a déclaré que le titre .hack//Z.E.R.O. reflète le message de « redémarrer .hack à partir de zéro » et n’a aucun lien avec la série de light novels .hack//ZERO de Yokote Michiko.

L’histoire, se déroulant environ 10 ans dans le futur, se concentrera à nouveau sur le MMORPG en jeu « The World », mais avec un accent plus important sur le drame du monde réel. Alors que les entrées précédentes de la série .hack étaient limitées dans leurs représentations du monde réel aux e-mails et navigateurs web en raison de contraintes budgétaires et d’éditeur, aucune telle contrainte n’existera pour .hack//Z.E.R.O.

Matsuyama a déclaré que la série a toujours exploré les thèmes de dualité entre les mondes, et le visuel teaser monochrome est destiné à refléter ce contraste, comme « persona publique vs sentiments intérieurs » et la « double nature de la réalité et des jeux ».

Bien que le genre soit RPG, le gameplay incorporera à la fois des éléments d’action et d’aventure. L’équipe de développement est composée à la fois de vétérans de la série et de jeunes membres du personnel. La bande-annonce teaser a été produite par Kamikaze Douga et ne contient aucune séquence de jeu.

Dans des nouvelles connexes, le Weekly Famitsu No. 1936, prévu pour le 19 février, proposera un spécial de 30 pages sur le 30e anniversaire de CyberConnect2, incluant un aperçu de CECILE, le deuxième titre de la série « Trilogie de la Vengeance » de la société.