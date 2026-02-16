Profitez d’un chapitre intemporel de la célèbre franchise de jeux de rôle qui débute sur Nintendo Switch. Rempli d’intrigues, de paysages traîtres et de personnages mystérieux, Ys Memoire: Revelations in Celceta offre aux joueurs une opportunité unique de redécouvrir une aventure fondamentale dans l’histoire de la saga Ys.

Cet épisode, qui se poursuit juste après les événements de Ys X: Nordics et a posé les bases des systèmes de jeu perfectionnés dans Ys VIII: Lacrimosa of DANA et les titres postérieurs, invite les fans et les nouveaux venus à approfondir la mythologie de la série et l’évolution qui explique sa longévité. Avec un système de combat en équipe innovant, une exploration dynamique et une bande sonore renouvelée, Ys Memoire: Revelations in Celceta rallume la flamme de l’aventure, maintenant en exclusivité pour Nintendo Switch.

Ys Memoire: Revelations in Celceta est déjà disponible en précommande en format physique pour Nintendo Switch dans les magasins. Le lancement du jeu est prévu pour le 28 avril 2026. Le jeu arrivera avec des textes en anglais et des voix en japonais et anglais.

Cet épisode occupe une place particulière dans la chronologie de la série. Il suit directement les événements de Ys X: Nordics et introduit des mécaniques de gameplay qui influenceront par la suite Ys VIII: Lacrimosa of DANA et les titres suivants.

Le célèbre aventurier Adol Christin se réveille dans la terre énigmatique de Celceta sans plus de souvenir que son propre nom. Dans sa quête pour démêler le mystère de son identité, il s’allie rapidement avec Duren, un voleur qui assure avoir partagé du temps avec lui dans les semaines précédentes.

Tous deux sont recrutés par l’armée de Romun pour entreprendre une mission que personne n’a réussi à accomplir : cartographier et explorer la vaste et dangereuse Grande Forêt de Celceta. Alors qu’il affronte des créatures implacables et rencontre des personnages qui semblent le reconnaître, Adol devra décider en qui avoir confiance et se confronter au défi de récupérer ses souvenirs perdus.

Le jeu repose sur un système de combats en équipe en temps réel permettant d’alterner entre différents personnages et de varier les stratégies selon les ennemis rencontrés. Ce système de combat dynamique exige de changer de tactiques à la volée. Les alliés développent de nouvelles compétences en plein combat, accordant un avantage crucial face à de puissants ennemis.

L’exploration joue également un rôle central, avec une mécanique de cartographie progressive qui pousse le joueur à découvrir chaque recoin de ce monde sauvage. Celceta est un monde vibrant, plein de secrets et d’aventures. Grâce au système de cartes détaillé, chaque pas dans l’exploration constitue un défi et une récompense.

La bande sonore emblématique de Falcom qui accompagne le voyage d’Adol revient dans toute sa splendeur, proposée dans deux versions : l’originale et une réinterprétation orchestrée pour cette édition Switch. Les joueurs peuvent choisir leur expérience sonore préférée entre la musique iconique originale et l’enregistrement actualisé.

Avec Ys Memoire: Revelations in Celceta, Nintendo Switch reçoit un joyau indispensable pour les amateurs de RPG d’action japonais et pour ceux qui cherchent à vivre une aventure chargée de mystère, d’émotion et de découverte.