Thomas Mahler, CEO et directeur créatif de Moon Studios (Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps), a montré des images du travail de portage précoce de No Rest for the Wicked sur Switch 2. Il semble qu’un portage Switch 2 soit passé d’une simple considération à un projet activement en développement.

Moon Studios a sorti deux jeux jusqu’à présent : Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps. Les deux titres ont rencontré un immense succès critique et commercial, et les fans Nintendo ont eu la chance de voir les deux arriver sur Switch.

Le prochain jeu de Moon Studios est No Rest for the Wicked, un départ complet pour le studio en termes de visuels, de présentation et de gameplay. Le jeu a été révélé il y a un an, mais aucune mention n’a été faite concernant un portage sur Switch. Bien que cela reste le cas, il semble maintenant qu’il y ait de très bonnes chances que le titre arrive sur Switch 2.

Suite à la révélation de la Switch 2, le CEO et directeur créatif de Moon Studios a sauté sur les réseaux sociaux pour remuer un peu le pot avec les fans Nintendo. Bien qu’il n’ait pas dit que No Rest for the Wicked arrive sur Switch 2, il a certainement flotté l’idée en partageant la déclaration suivante :

« Cool, c’est enfin annoncé ! Qui aimerait voir No Rest for the Wicked sur Switch 2 ? »

No Rest for the Wicked est un RPG d’action viscéral et précis que Moon Studios affirme être « destiné à réinventer le genre ». L’année est 841 – le roi Harol est mort. Alors que la nouvelle de sa mort résonne dans tout le royaume, la couronne passe à son fils arrogant mais non testé, Magnus.

Pire encore, la Pestilence, une peste impie qu’on n’avait pas vue depuis mille ans, est revenue. Elle balaie le pays, corrompant tout et tous ceux qu’elle touche. Madrigal Seline, une figure impitoyablement ambitieuse dans l’église, voit la Pestilence comme une chance de faire ses preuves aux yeux de son dieu.

Ces forces convergent sur l’arrière-pays d’Isola Sacra, où des groupes rebelles et le gouvernement provincial se battent pour le contrôle au milieu des ruines en ruine de l’île.

Moon Studios, les créateurs récompensés pour Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps, vous présentent No Rest for the Wicked, un jeu d’action-RPG unique et sanglant qui se déroule dans un monde dessiné à la main et qui propose des combats de type souls-like. Dans No Rest for the Wicked, chacun de vos coups a son importance et chacun de vos amis peut rejoindre le combat.

Jouez en solo ou vivez une expérience fluide jusqu’à 4 joueurs en mode coop. Affrontez des ennemis monstrueux, aménagez votre maison et frayez-vous un chemin dans un monde rongé par la peste, la cupidité et l’ambition.

Des combats exigeants et réalistes où chaque coup a son importance. Plusieurs options de difficulté sont désormais disponibles pour vous permettre d’adapter l’expérience à votre style de jeu.

Un vaste ensemble de butins à découvrir : ramassez des armes, des armures, des runes et bien plus encore afin de rendre votre personnage unique.

Une campagne principale qui vous fera découvrir un monde unique, dessiné à la main.

Une île animée qui évolue au fil du temps : de nouveaux événements, vendeurs et défis apparaissent au fil des jours.

Des mécaniques d’aménagement de maison et d’artisanat entièrement intégrées au gameplay.

Une coop fluide, sans mode séparé. Le jeu complet en mode partagé, tout simplement.

Pas de microtransactions, tout se gagne en jouant.

Partagez votre monde et progressez avec un, deux ou trois amis grâce au mode coop en ligne de la campagne. Découvrez ensemble chaque quête, chaque boss et chaque recoin de l’île de Sacra ou explorez en solo à votre rythme. Allez-vous fraterniser, trahir vos amis ou surmonter les épreuves en solitaire ? À vous de décider.

Perfectionnez vos compétences martiales grâce à un système de combat de type souls-like qui récompense la stratégie et le timing. Affrontez d’horribles créatures, des soldats ennemis et des boss impitoyables lors d’affrontements haletants.

Éprouvez le poids et la vitesse de chaque arme avec leur propre ensemble de coups. Enchantez des armes, fabriquez des armures rares et personnalisez votre build selon votre style de jeu.

Choisissez le niveau de votre partie : Avec les différentes options de difficulté, vous pouvez adapter l’aventure à vos préférences, que vous souhaitiez vous concentrer sur l’histoire ou sur les combats.

Récoltez du bois, du minerai et de la nourriture au fil de vos explorations. Concoctez des plats qui régénéreront votre santé et amélioreront vos caractéristiques. Gagnez la ville de Sacrament où vous pourrez acheter une propriété, améliorer votre équipement et cacher votre butin.

Année 841. Le roi Harol est mort, et la Pestilence, une abominable peste éteinte depuis un millénaire, est de retour.

Vous appartenez au peuple des Cérimes, un groupe de saints guerriers mystiques qui a juré de vaincre la peste coûte que coûte. Alors que la rébellion, la religion et la corruption entrent en conflit sur l’île de Sacra, chaque forêt et donjon que vous découvrirez vous réservera de nouvelles surprises et de nouveaux défis. Chaque lieu est conçu à la main et regorge de secrets et de trésors cachés dans les endroits les plus improbables.

Reposez-vous dans la cité de Sacrament, où vous pourrez acquérir une propriété, acheter du mobilier et personnaliser votre intérieur. Pêchez au bord de la rivière, ou labourez et moissonnez la terre pour obtenir des ingrédients et préparer des repas qui régénéreront votre santé et amélioreront vos caractéristiques.

Faites la connaissance d’une myriade de vendeurs et de citadins, et aidez Sacrament à retrouver sa gloire passée.

Chaque recoin de l’île de Sacra, chaque créature que vous rencontrerez et chaque animation de No Rest for the Wicked sont conçus à la main, avec un incroyable souci du détail. Ressentez les changements de température et de luminosité au coucher du soleil, écoutez le bruit du vent dans les feuilles et faites une pause pour profiter d’une vue imprenable avant de relever un nouveau défi ardu et palpitant.