Outpath est un jeu, qui, selon l’Espagnol David Moralejo Sánchez, son développeur, est un mélange entre Forager, Satisfactory et le jeu incrémental (clicker game). Derrière ces promesses alléchantes se cachent un titre indépendant très bien noté sur Steam qui a attisé notre curiosité. Que nous donne Outpath, disponible sur l’eShop le 19 février 2026 au prix de presque quinze euros ?

Un jeu aux influences très reconnaissables

Outpath est un jeu étonnant dans lequel nous arrivons sur une île aux pixels très « Minecraftiens ». Sans aucun réel objectif ni tutoriel, nous comprenons rapidement que nous sommes dans une sorte de Forager, dans lequel nous devons récolter des ressources et les transformer afin de débloquer de nouvelles îles (et donc de nouvelles ressources).

Le gameplay est simple à prendre en main, et s’il faut une dizaine de minutes pour comprendre le pourquoi du comment, Outpath est un jeu simple dans son gameplay et très accessible. Chaque ressource possède une barre de vie, et il suffit de cliquer (ou laisser appuyé) pour récupérer cette dernière. En fonction de sa vie, une ressource sera plus ou moins longue à récupérer.

Avec ces ressources, nous allons pouvoir construire des meubles utiles pour notre progression : d’abord un établi qui va nous permettre de préparer des plats rudimentaires (comme des oranges écrasées) puis un fourneau pour transformer nos minerais en magnifiques lingots.

Avec ces ressources transformées, de nouvelles portes s’ouvrent à nous : les lingots vont nous servir dans la construction de nombreux autres meubles, comme une enclume pour créer des outils bien plus pratiques que nos mains pour récupérer les ressources. Progressivement, nous allons avoir une pelle, une hache, un filet à insectes, et bien d’autres outils bien pratiques !

Outpath est vraiment pensé comme un jeu « cosy », dans le sens où il n’y a pas de danger. Les créatures sont passives, et même s’il faut sauter d’île en île, l’eau et le vide ne représentent pas une menace. Il faudra juste gérer deux paramètres qui deviennent de plus en plus accessibles au fil de notre aventure : d’un côté, la faim ralentit notre efficacité, alors que le manque de sommeil diminue la barre de satiété.

Récolter des ressources, en plus de l’intérêt évident pour avoir des matériaux, nous rapporte aussi des crédits. Les crédits représentent un peu la pierre angulaire du jeu : avec eux, nous pouvons lancer des recherches, agrandir notre île et débloquer plus tard des recettes pour créer notre maison (comme des murs ou des lampes).

Un gameplay simple mais très addictif

Pour débloquer une nouvelle île (et donc un biome), il faut déposer les ressources durement acquises dans une sorte de totem. Les demandes en début de partie sont raisonnables, et il faudra donner du bois ou des papillons (parmi d’autres), mais les choses se complexifieront avec le temps.

Chaque île possède son biome et ses ressources. Certaines ressources sont communes, et nous pouvons aussi bien trouver du bois et du charbon dans le biome prairie ou désert. Cependant, et c’est là toute la « fourberie » d’Outpath, d’autres ressources (indispensables) sont introuvables dans certains biomes, ce qui nous force à revenir sur certaines îles.

Le biome du désert manque par exemple de fleurs, le biome montagneux de sable, alors que les fleurs sont très utiles pour fabriquer du papier (pour tous les objets magiques) tandis que le sable est indispensable pour créer du verre (utile dans toutes les strates).

Nous devons donc enchaîner les allers-retours d’une île à l’autre tout en prenant en compte que dès qu’on change d’île… elle devient inactive ! Les automatiseurs construits lors de notre progression s’arrêtent et les ressources cessent d’être renouvelées.

Derrière cette boucle de gameplay répétitive en partie calquée sur Forager, Outpath se révèle être un jeu addictif, simple en apparence, mais avec un gameplay complet et une durée de vie colossale.

Un contenu conséquent et une grande durée de vie

Le contenu est impressionnant et le jeu, par son système de biome, permet en permanence d’ajouter des nouveautés bienvenues. Assez rapidement, nous aurons des objets qui automatiseront la plupart des tâches rébarbatives. Nous débloquons même un objet qui nous permet de manger automatiquement !

Outpath est conçu pour que nous ayons la sensation permanente de progresser. Même si finalement la boucle est répétitive, il y a toujours un sentiment de satisfaction quand nous débloquons un nouvel objet qui allège notre charge de travail ou que nous retournons sur une ancienne île armés de nos nouveaux outils surpuissants.

Nous sommes impressionnés par le nombre de recherches, de meubles, d’objets et en général toutes les possibilités que proposent Outpath. Certes, nous n’avons rien d’« innovant », mais le développeur espagnol a réussi à faire une synthèse parfaite entre les jeux bac-à-sable comme Forager et la progression addictive des jeux incrémentaux.

Pour être tout à fait honnêtes, l’idée de devoir reconstruire notre base (ou bien de changer d’île) est fatigante. À chaque fois que nous découvrons un nouveau biome, il y a un sentiment de curiosité avant… de nous sentir étouffés par la quantité de travail à faire. Et malgré cette montagne d’efforts à réaliser, nous retournons sur le jeu avec grand plaisir pour continuer à progresser.

Comme Outpath ne propose aucune difficulté autre que celle de récupérer et produire des ressources, nous n’avons aucune pression pour réaliser nos tâches rapidement. Le jeu offre une expérience relaxante parfaite après une grosse journée de travail. Il y a un côté presque hypnotique à collecter encore et encore des ressources.

Le jeu est bien conçu à la manette : au lieu de changer en permanence d’outil à la manette, il suffit de frapper une ressource pour que le jeu sélectionne automatiquement le bon outil. Le développeur a conscience des contraintes que peuvent rencontrer les joueurs à la manette et nous propose une expérience parfaitement calibrée.

Quelques bugs et une traduction hasardeuse

La durée de vie est colossale pour quinze euros. Il faut compter vingt à trente heures pour arriver au bout du jeu, en fonction de votre style de jeu : certains objets sont moins utiles et vous pouvez avancer en ligne droite comme vous pouvez prendre le temps de faire une jolie maison aussi esthétique que pratique.

Outpath est une très belle surprise qui n’est cependant pas parfaite : la boucle de gameplay est effectivement répétitive, et les moins déterminés pourront facilement abandonner lors d’un changement de biome.

Certaines ressources sont trop rares et peuvent frustrer : les os, par exemple, peuvent devenir très embêtants à récupérer et nous n’avons pas beaucoup de solutions autres que d’attendre (techniquement, nous pouvons créer des créatures avec un bâton de mage puis les transformer en os avec un parchemin, mais l’effort est bien trop important pour un résultat quasiment minime).

La traduction est hasardeuse. Même si c’est agréable qu’un petit jeu indépendant puisse être en français, certains passages sont étonnamment encore en anglais et d’autres regorgent de fautes qui piquent les yeux (accord sur le présent de l’indicatif).

De plus, certains objets, comme le fourneau ou le lit, sont tout simplement invisibles ! Ce bug est très peu pratique, surtout quand nous souhaitons déplacer ces meubles dans une nouvelle base, même s’ils restent fonctionnels.

Les graphismes sont jolis, même si les gros pixels et la direction artistique peuvent rebuter une partie du public. Nous avons personnellement aimé le côté Minecraft du jeu combiné à des sprites en 2D. Notons tout de même que la vision de notre personnage est assez réduite ce qui peut gêner dans certaines situations. La bande-son est discrète et relaxante : c’est exactement ce qu’il faut pour ce genre de jeux, même s’il est possible de construire un jukebox pour choisir ses musiques préférées.

Nous vous joignons une vidéo réalisée par nos soins au début de l’aventure : elle vous permet de voir un peu la boucle de gameplay ainsi que les graphismes particuliers.