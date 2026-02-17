Paranormasight est une nouvelle série d’aventures narratives de type visual novel proposée par Square Enix avec un premier opus tout juste sorti en printemps 2025. Nous vivions une enquête terrifiante et paranormale dans le Japon à l’ère Showa (1926-1989). Alors que le récit nous avait suffisamment repus l’année dernière, nous n’avions certainement pas imaginé à l’époque que l’objectif était d’en faire une série avec de nouveaux opus, notamment le second jeu intitulé PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse qui s’apprête à nous terrifier une nouvelle fois en cet hiver 2026 sur les consoles Nintendo Switch et que nous avons pu parcourir.

Immergé dans le paranormal

Commençons encore une fois par souligner avec regret, la traduction uniquement anglaise du jeu. Un très mauvais point d’entrée de jeu notamment pour un visual novel, un genre dans lequel il faut beaucoup lire. Pareillement à son prédécesseur, il est toujours difficile de recommander ce Paranormasight à un public francophone. Il faudra un niveau légèrement avancé en anglais pour bien saisir les enjeux de cette nouvelle histoire. L’autre alternative serait de maîtriser le japonais ou le chinois, ce qui est encore moins évident. Ceci étant dit, contrairement à de nombreux visual novels proposés à des tarifs avoisinant les 40-50 euros, PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse reprend la tarification de son prédécesseur avec un peu d’inflation pour être proposé à 25 euros. Soit un prix raisonnable pour une intrigue à vivre sur un peu plus d’une dizaine d’heures.

PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse démarre encore avec le vieil homme se présentant comme le narrateur du récit et nous posant des questions étranges. Il nous présente les quelques éléments de gameplay de base du jeu et un peu le côté unique de Paranormasight ainsi que la thématique de ce nouvel opus tournant sur les mythes autour des sirènes et l’immortalité. Nous apprenons aussi que nous incarnons le jeune Minakuchi Yuza, un jeune garçon vivant sur l’île de Kameshima dans la région littorale d’Iseshima dans la préfecture de Mie, toujours dans les années 70 ou 80 du Japon. Nous quittons ainsi l’ambiance austère urbaine de Tokyo du premier jeu pour un décor bien plus marin et côtier correspondant pas mal à la thématique donnée.

Nous débutons le récit avec Yuza sur un petit bateau de pêche en compagnie de son ami d’enfance, Azami Kumoi. Après une catastrophe ayant entraîné la mort de leurs parents il y a 5 ans, Yuza revient sur Kameshima retrouver sa grand-mère et avec la volonté de faire la lumière sur les événements passés. Le début du jeu est également l’occasion pour nous de prendre nos marques en tant que Ama, des pêcheurs sous-marins professionnels du Japon. Un bout de culture et une tradition de plus en plus délaissés de nos jours sur l’archipel. Après quelques dialogues entre les deux amis, nous nous retrouvons dans les eaux de la baie aux alentours de l’île de Kameshima, plus précisément à l’endroit même où s’est déroulé le naufrage 5 ans auparavant. Un retour pour se recueillir et éventuellement chercher quelques indices sur des évènements passés.

Pourquoi des recherches aussi tardives ? Notre héros semble être le seul rescapé de cette catastrophe et a eu besoin d’un certain temps pour digérer tout ça. Ajoutons également que tous ces évènements sont loin d’être considérés comme un accident dans la conscience des habitants de la région, mais comme une malédiction sur le point de frapper à nouveau les mers autour de Kameshima. Les habitants ont toujours été méfiants vis-à -vis de la mère de Yuza et la considèrent comme la porteuse de la malédiction d’il y a 5 ans. Une histoire de malédiction explorant les mythes d’immortalité des sirènes du monde mais surtout du Japon et de la préfecture de Mie. Tout ça semble également avoir un lien avec le fameux Dit des Heike, un vieux récit très connu du Japon et associé aux batailles entre les clans de Minamoto et Taira de l’ère Heian dans le XIIème siècle.

D’ailleurs comme son prédécesseur, PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse explore toujours de nombreux mythes et légendes du Japon tout en restant sur la frontière de la fiction. Cela dit, pour ceux qui maîtrisent l’anglais ou le japonais, le jeu est un moyen très efficace de s’intéresser aux légendes de la préfecture de Mie et d’étudier solidement tout un pan de l’histoire et des mythes du Japon. Nous sentons encore une fois que des spécialistes de la région ont été consultés pour rendre les récits de cette fiction très crédibles et nous faire véritablement voyager sur celle-ci via un visual novel. L’histoire est découpée en plusieurs épisodes et points de vue plus ou moins superposés, débloquer certains passages nécessite certaines conditions et choix à effectuer.

Alors que nous débutons sur le bateau de pêche, la réalité c’est que nous débloquons rapidement des évènements antérieurs expliquant nos retrouvailles avec Kumoi. Puis aussi, le point de vue d’un autre personnage au même moment. C’est à travers ces allers-retours dans la chronologie et les points de vue que nous devons parvenir à la meilleure fin en traversant de nombreux dénouements tragiques et surprenants impliquant l’utilisation des différentes malédictions. Ces nombreux points de vue permettent de donner une illusion de cassure dans le développement finalement linéaire de l’histoire. Le défaut étant d’avoir des développements et des informations qui semblent parfois juste se répéter d’un point de vue à l’autre et qui nous interrogent sur la pertinence d’avoir joué un épisode.

L’équipe derrière le jeu reprend les mêmes noms que le premier Paranormasight. Le scénario est encore une fois écrit par Ishiyama Takaya qui a notamment écrit les séries de VN Detective Ryosuke Kibukawa, épaulé par des spécialistes des mythes et légendes de la région. Nous avons encore une fois, Kobayashi Gen au chara-design du jeu et connu de ceux ayant approché les jeux The World Ends with You. Puis nous avons Iwasaki Hidenori chargé de l’ambiance sonore du jeu avec des compositions d’une qualité rare pour le genre et des bruitages très réussis accentuant les risques de jumpscare. Dommage, toujours pas de doublage. Globalement, la réalisation reste unique avec l’étrange point de vue en 3D à travers des décors qui ressemblent à la fois à des photos d’époque mais qui sont pourtant bien des dessins sur lesquels évoluent nos personnages crayonnés d’un très épais trait noir, démarquant vraiment le style de Paranormasight et très efficace pour multiplier les effets de surprise.

Encore aussi des éléments qui franchissent le 4ème mur afin de nous parler directement et nous immerger d’autant plus en nous obligeant à toucher les paramètres du jeu. Attention, l’expérience est sanglante et un peu terrifiante par moments mais c’est une horreur suffisamment soft pour que des poules mouillées comme nous puissent y jouer convenablement sans souffrir d’un infarctus. Étrangement pas encore un automatisme dans le genre mais Paranormasight propose encore le gameplay tactile lorsque nous jouons en portable pour une expérience plus intuitive, bien que nous passions une bonne partie du jeu à passer du texte. Nouveauté tout de même avec le mini-jeu de plongée où nous évoluons dans les fonds marins pour récolter des fruits de mer, avec un système de stats à faire évoluer en jouant toujours plus et en montant de niveau.

Globalement, l’expérience reste unique et efficace mais pour ceux ayant fait le précédent jeu, il est aussi vrai de souligner que nous avons une expérience similaire avec une histoire, des malédictions et des personnages différents. En connaissance de cause, nous sommes bien plus préparés aux jumpscares, le style graphique unique ne surprend plus, et la bande sonore de très bonne qualité reste dans la lignée des thèmes du précédent jeu. Soyons honnêtes en soulignant que la région côtière de ce nouvel opus permet d’avoir bien plus de couleurs et casse le côté austère du premier jeu. Pourtant, peut-être que les couleurs moins pétantes du premier jeu renforçaient l’anxiété et les frissons. À ce niveau ce sera surtout une question de préférence personnelle, en étant nous-mêmes des poules mouillées, nous avons préféré la réalisation plus colorée de ce second jeu.