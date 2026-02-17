La mise à jour 1.2 de Skyrim sur Switch 2 apporte un mode 60 Hz sous les paramètres d’affichage permettant de basculer entre « Prioriser les visuels » ou « Prioriser les performances ». De plus, la fréquence d’images a été verrouillée à 30 Hz en mode « Prioriser les visuels » pour un gameplay plus fluide.

Notes de mise à jour 1.2 de Skyrim sur Switch 2

Fonctionnalités

Ajout d’un mode 60 Hz dans les paramètres d’affichage permettant aux joueurs de choisir entre « Privilégier les visuels » ou « Privilégier les performances ».

De plus, la fréquence d’images est désormais verrouillée à 30 Hz en mode « Privilégier les visuels » pour un gameplay plus fluide.

Corrections de plantages et de performances

Correction d’un plantage survenant lors de la lecture du livre « Les Dagues écarlates, Vol. 4 » pour la quête « Balances inclinées » en allemand.

Correction d’un plantage lié à l’audio.

Correction d’un plantage, d’un chargement infini et d’un blocage du jeu survenant parfois lors de la sélection rapide et répétée de « Charger » dans le menu pause.

Correction d’un plantage survenant lorsque le sort « Transmutation du minerai » était lancé de façon répétée à l’extérieur du camp du Ruisseau entravé.

Amélioration des chutes de performances FPS dans les endroits suivants : pendant la quête « Cache-cache » à Kynesgrove pendant les combats au Baiser de Séconda lors de la découverte du lieu « Chaumière de Drelas » lors d’un combat contre un géant au camp de la Pierre-qui-parle.



Corrections de problèmes visuels

La surface de l’eau vue de loin ou depuis les menus bougeait de haut en bas de manière anormale.

Les trembles lointains apparaissaient avec une teinte bleutée.

La transition en sortant des grottes laissait parfois apparaître le contour de l’entrée pendant l’écran de chargement par fondu au noir.

Corrections de l’interface utilisateur

Le passage du mode souris au mode manette pendant un dialogue ou dans le menu Aide entraînait la mise en surbrillance de différentes options.

Le passage du mode souris au mode manette dans les menus d’aide ou les suggestions utilisateur ne mettait pas à jour dynamiquement les invites de commandes.

L’option « Prêt/Rengainer » était absente du menu des commandes souris des Joy-Con 2.

L’invite « Supprimer » restait grisée dans le menu Chargement lors du basculement entre le mode souris et le mode manette.

La suppression d’une sauvegarde dans les menus Sauvegarde/Chargement réinitialisait la sélection en haut de la liste du menu.

En mode souris, le curseur restait bloqué dans une petite zone de l’écran lors du changement entre les modes docké/non-docké ou lors de l’interaction avec GameChat.

Corrections des commandes

La compétence d’archerie « Œil de lynx » restait active après avoir basculé entre le mode souris et le mode manette.

Maintenir enfoncé le joystick droit tout en réaffectant un bouton entraînait la disparition de ce bouton de la liste des commandes.

Les contrôleurs Joy-Con 2 fournissaient un retour haptique en mode souris.

Les boutons ne répondaient plus lorsque les commandes étaient réaffectées tout en déplaçant les contrôleurs Joy-Con 2 en mode souris.

La rotation de la carte en mode souris était plus lente et moins fluide qu’en mode manette.

Correction de problème audio

Les effets sonores de défilement continuaient de jouer en maintenant le joystick gauche vers le haut ou le bas, ou les boutons correspondants, en haut ou en bas des menus Sauvegarde/Chargement.

Corrections de localisation

« Amiibo » apparaissait au pluriel en espagnol.

Divers