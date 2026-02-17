Evil Empire vient de partager un billet de blog sur la page Steam du jeu, révélant la feuille de route du printemps 2026 avec toutes les nouveautés à attendre dans les prochains mois. Aux côtés du nouvel outil « Flaming Horses » déjà disponible, l’équipe a annoncé la « Breathless Update » qui arrivera en avril, et la « Endgame Update » qui sortira en mai.

Concernant la mise à jour déjà disponible, les Flaming Horses constituent un outil qui déchaîne un troupeau de chevaux enflammés chargeant vers l’avant, laissant une traînée de feu derrière eux. L’équipe a toujours voulu un outil enflammé fonctionnant comme les Bracelets d’Altan, et l’année du cheval de feu a fourni l’inspiration créative parfaite. De plus, en parlant de culture persane, il faut nécessairement évoquer le cheval, du cheval Nisaean et de la Route royale au légendaire Rakhsh du Shahnameh.

Comme son nom le suggère, la Breathless Update vise à accélérer le rythme. Elle arrivera avec une bêta publique autour de la fin mars et introduit des ajustements à la section initiale du jeu, notamment concernant quand et comment les déverrouillages sont introduits et les difficultés des combats de boss. Un grand remaniement du rythme de la première heure a été effectué, et des remaniements du level design des premiers biomes mettront également en valeur le mouvement iconique de course sur les murs tout en rendant chaque biome plus rapide et plus difficile.

Pour les joueurs vétérans qui attendaient de nouveaux jouets, un nouvel élément gel fait son apparition avec une nouvelle arme, la fronde. Viennent ensuite les arènes, des zones qui vous enferment et dont la seule sortie consiste à vaincre vague après vague d’ennemis. Plus important encore, des affixes d’armes arrivent également, rendant chaque arme apparaissant dans une partie beaucoup plus intéressante et variée, offrant des choix difficiles à prendre.

La Endgame Update est prévue pour début mai. Certains contenus peuvent encore changer, mais l’équipe sait ce qu’elle souhaite faire. Elle se concentrera sur la fin de jeu, en apportant davantage de défis comme le mode Speed Run et le Daily Awakening, permettant aux joueurs de vraiment tester leurs compétences et de repousser leurs limites.

En faisant le bilan de 2025, ce fut une grande année pour The Rogue Prince of Persia. Le jeu est sorti de l’Accès Anticipé et a vu son score de critiques Steam passer de 70% lors de la sortie en Accès Anticipé à 88%. Le jeu a également été porté avec succès sur Switch, Xbox et PlayStation, et se rapproche désormais du million de joueurs ayant joué.

Bien que nous ne soyons qu’en février 2026, le jeu a déjà accompli quelque chose de supplémentaire en étant inclus dans la liste longue des BAFTA Awards et en obtenant quatre nominations à la cérémonie française des PEGASUS, dont la meilleure jeu.