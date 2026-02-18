Resident Evil Requiem est prévu pour sortir sur Switch 2 le 27 février 2026, ce qui signifie qu’il reste 10 jours avant le lancement. C’est un laps de temps considérable à attendre pour la sortie du jeu, mais apparemment certains fans ont trouvé des détaillants déjà prêts à vendre des copies. Cela signifie qu’Internet vient de devenir beaucoup plus dangereux en termes de spoilers pour Resident Evil Requiem, donc attention aux endroits que vous fréquentez.

Dans Resident Evil Requiem, les joueurs vivent une action exaltante et à couper le souffle avec l’agent légendaire Leon S. Kennedy et un survival horror à vous glacer le sang avec l’analyste FBI Grace Ashcroft d’une toute nouvelle manière en basculant librement entre les perspectives à la première et troisième personne à tout moment. Le jeu propose une toute nouvelle expérience de survival horror qui emmène dans un voyage tourbillonnant entre calme et pure intensité.

Et cet été verront le lancement des tout premiers amiibo Resident Evil pour Grace Ashcroft et le légendaire Leon S. Kennedy. Les précommandes pour les éditions Deluxe et Standard de Resident Evil Requiem sont disponibles dès maintenant, l’édition Deluxe comprenant le même jeu de base que l’édition Standard, plus un pack exclusif de cinq costumes, quatre skins d’armes, deux filtres d’écran, deux charmes et plus encore.

Des copies anticipées de Resident Evil Requiem ont été aperçues dans la nature, ce qui signifie qu’il est maintenant temps d’agir pour éviter les spoilers, avertissent les fans, notamment concernant le destin ultime de Leon S. Kennedy dans ce jeu très attendu de Capcom.

Requiem a été présenté par Capcom comme un titre spécial dans la série, un qui revient aux origines de la franchise pour conclure des intrigues de longue date et mettre en vedette des personnages favoris des fans comme Leon, bien sûr, mais aussi ce qui semble être Sherry, dans le cadre d’un retour très attendu à Raccoon City.

Alors que la franchise célèbre son 30e anniversaire, Resident Evil Requiem est considéré par certains fans comme probablement la dernière fois que nous verrons ou jouerons certains de ces personnages, alors que Capcom fait avancer sa franchise. Tout ceci pour dire qu’il y a un niveau particulier de préoccupation autour des fuites d’intrigue de Resident Evil Requiem, certains fans disant maintenant qu’ils éviteront complètement les réseaux sociaux dans un avenir prévisible.

« Je peux personnellement vérifier qu’il y a au moins une personne là-bas qui a acheté Resident Evil Requiem dans un magasin vendant en avance », a écrit le leaker Resident Evil notoire Dusk Golem, qui a déclaré à plusieurs reprises que Leon était dans le jeu des mois avant que Capcom ne l’officialise. « Bizarrement quelqu’un que je connais vaguement et à qui j’ai parlé quelques fois, pas de spoilers pour l’instant mais préparez-vous. »

Le compte a ensuite partagé un lien vers une image d’une copie PlayStation 5 en boîte de Resident Evil Requiem, apparemment dans la nature. Comme toujours, le meilleur conseil pour éviter les spoilers est simplement d’éviter Internet autant que possible avant la semaine prochaine, mais particulièrement de faire attention aux commentaires YouTube et Twitch où les gens diffusent des spoilers dans le chat. Mettre en sourdine des mots-clés sur les réseaux sociaux est également recommandé.

La date de sortie du 27 février de Resident Evil Requiem n’est plus qu’à 10 jours, et nous resterons aussi exempts de spoilers que possible ici.