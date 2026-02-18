Skybound Games et Nice Dreams offrent une nouvelle fonctionnalité pour le jeu narratif Goodnight Universe, car la prise en charge de la caméra Nintendo Switch 2 a maintenant été ajoutée.

Cela fait partie de la dernière mise à jour avec le mode « caméra comme contrôleur », qui donne aux joueurs l’option d’interagir en utilisant leurs yeux et expressions. Le même patch inclut également plusieurs ajustements améliorant la fidélité visuelle globale.

Pour optimiser le gameplay pour la caméra Switch 2, les joueurs doivent positionner la caméra dans un espace bien éclairé à 18-24 pouces devant eux, en s’assurant que leur visage est entièrement visible. Sélectionner « Affichage Webcam » pendant la calibration permet de vérifier à la fois l’éclairage et le cadrage. Lorsque la configuration est correcte, le cercle de test deviendra blanc lors du clignement des yeux et le sourire/froncement de sourcils seront reconnus dans les écrans de test.

Goodnight Universe est le jeu de suivi de Nice Dream à l’acclamé Before Your Eyes de GoodbyeWorld. Mais pour la version Switch 2, il manquait une grande chose que les joueurs sur Steam avaient : la prise en charge de la caméra. Le suivi oculaire et la reconnaissance faciale constituent une grande partie du jeu, mais avec la fonctionnalité manquante au lancement sur la console hybride, il fallait juste être patient.

Heureusement, pour ceux qui ont attendu ou qui mouraient d’envie de rejouer le jeu comme prévu, la prise en charge de la caméra est enfin là. Tant que les joueurs ont la version Switch 2 du jeu et une caméra USB compatible (ou la caméra officielle), ils peuvent y jouer.

Accompagnée d’un petit visuel mignon montrant la meilleure façon de configurer la caméra pour une magie de suivi oculaire optimale, la mise à jour d’aujourd’hui inclut également un petit boost de fidélité visuelle pour la console la plus récente.

Pour configurer la caméra, l’éditeur Skybound Games recommande de jouer en utilisant cette méthode dans un espace bien éclairé, avec la caméra positionnée à environ 18-24 pouces devant soi, le visage entièrement visible. Les joueurs pourront tester tout cela en jeu avant de commencer.

Si vous avez manqué Goodnight Universe l’année dernière, préparez-vous pour une belle aventure narrative. Le jeu fait contrôler un bébé de six mois nommé Isaac, l’âge où on ne comprend pas vraiment grand-chose et où on essaie de maîtriser les membres, le mouvement, toutes sortes de choses bizarres. Oh, Isaac développe également des pouvoirs psychiques, et une entreprise technologique l’a découvert. C’est juste une chose supplémentaire en plus de tout le reste.