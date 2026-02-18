Retrouvez le fun du jeu de plateau entre amis sur vos écrans !

Devenez le maître du plateau et régnez sur Tokyo !

Le légendaire King of Tokyo, le jeu de société culte signé Richard Garfield, créateur du mythique Magic : The Gathering, arrive en jeu vidéo le 21 mai 2026 édité par Microids sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam.

Le titre disposera d’une édition physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, ainsi que d’une édition limitée exclusive en précommande dès maintenant :

Cette édition limitée contient :

Le jeu complet

Une figurine en carton + une planche de monstre Blockbuster Bro

8 cartes d’évolution

Précommandez le jeu dès maintenant !

Le jeu de plateau King of Tokyo, édité par Iello, l’un des noms incontournables du jeu de société, s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde. Désormais, l’affrontement entre monstres titanesques prend une toute nouvelle dimension avec cette adaptation vidéoludique explosive !

Qui régnera sur Tokyo ? Préparez-vous à lancer les dés, frapper fort et dominer la ville comme jamais auparavant !

Incarnez l’un des monstres géants les plus redoutables et luttez pour devenir le roi de Tokyo.

Avec une combinaison unique de stratégie, de chance et de tactique, ce jeu de dés dynamique vous plonge dans des batailles épiques au cœur d’une ville en ruines.

À propos de King of Tokyo

Jouez un Monstre gigantesque qui détruit tout sur son passage ! Lancez les dés, faîtes les meilleures combinaisons possibles afin de vous soigner, d’attaquer, d’acheter des cartes ou de gagner des Points de Victoire.

À vous d’adapter la meilleure stratégie pour devenir le King of Tokyo au bon moment et attaquer tous vos adversaires en même temps.

Le premier qui totalise 20 Points de Victoire remporte la partie… Le dernier à rester en vie aussi !

Caractéristiques

Mode Solo et Multi Local – Affrontez l’IA dans des parties personnalisables, adaptées à tous les niveaux de difficulté, ou défiez jusqu’à 5 amis dans des combats intenses. Accumulez des points de victoire ou réduisez les points de vie de vos adversaires à 0 pour gagner.

– Affrontez l’IA dans des parties personnalisables, adaptées à tous les niveaux de difficulté, ou défiez jusqu’à 5 amis dans des combats intenses. Accumulez des points de victoire ou réduisez les points de vie de vos adversaires à 0 pour gagner. Monstres Légendaires – Incarnez 6 monstres emblématiques : Gigazaur, Cyber Kitty, Alienoid, King, Mecha Dragon, Space Pingouin afin de reigner sur Tokyo !

– Incarnez 6 monstres emblématiques : Gigazaur, Cyber Kitty, Alienoid, King, Mecha Dragon, Space Pingouin afin de reigner sur Tokyo ! Cartes Pouvoir – Collectez de l’énergie pendant la partie pour acheter des cartes pouvoir, modifiant ainsi vos stratégies et élargissant vos moyens de gagner. Grâce à ce système de cartes complexe, chaque partie sera unique.

– Collectez de l’énergie pendant la partie pour acheter des cartes pouvoir, modifiant ainsi vos stratégies et élargissant vos moyens de gagner. Grâce à ce système de cartes complexe, chaque partie sera unique. Graphismes et Effets Sonores Dynamique – Une immersion totale et des animations de monstres spectaculaires.

King of Tokyo sera disponible le 21 mai 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, et Steam. Les précommandes sont disponibles.