Le développeur Dinosaur Polo Club vient d’annoncer que son magnifique jeu Mini Motorways reçoit une toute nouvelle mise à jour gratuite, lancée aujourd’hui sur consoles. Cette fois, la mise à jour apporte le magnifique littoral montagneux d’Afrique du Sud dans le jeu.

Les joueurs peuvent désormais se lancer dans un voyage relaxant à travers les paysages panoramiques du Cap, en Afrique du Sud. Ils guident les navetteurs à travers une carte entièrement nouvelle inspirée de la deuxième plus grande ville du pays, présentant des tunnels et des ponts à couper le souffle tissés dans le terrain.

Mini Motorways, le simulateur minimaliste primé de gestion du trafic avec plus de neuf millions de joueurs, introduit le plus beau littoral bordé de montagnes d’Afrique du Sud sur Nintendo Switch, PC, Mac et appareils iOS dans la mise à jour gratuite Tabletop Traffic.

Commencez 2026 avec un voyage paisible à travers les paysages panoramiques du Cap en Afrique du Sud. Guidez les navetteurs à travers une toute nouvelle carte, remplie des magnifiques tunnels et ponts de la deuxième plus grande ville d’Afrique du Sud. Découvrez par vous-même ce que le Cap a à offrir, des pics escarpés de Lion’s Head et Table Mountain à l’Atlantique sud.

Explorez Le Cap et toutes les cartes préexistantes dans quatre modes de jeu complets : Classique, Sans fin, Expert et le mode Créatif récemment ajouté. Les joueurs amateurs de puzzles peuvent s’attaquer aux nouveaux défis quotidiens et hebdomadaires, les urbanistes recherchant leur zen en explorant la côte peuvent plonger dans le mode Sans fin, et ceux recherchant plus d’autorité esthétique peuvent personnaliser leur confort en mode Créatif.

Dinosaur Polo Club a également partagé une feuille de route de contenu supplémentaire prévu tout au long de l’année. En juin, une nouvelle carte et des ajouts au mode Créatif arriveront. En septembre, une grande surprise pour la communauté est prévue. En décembre, une autre nouvelle carte clôturera 2026.

La mise à jour Tabletop Traffic n’est que le début. Mini Motorways continuera de croître tout au long de l’année selon cette feuille de route de contenu cohérente, promettant aux joueurs de nouvelles expériences régulières dans ce simulateur de gestion du trafic stratégique et minimaliste qui continue de captiver des millions de joueurs à travers le monde.