Le RPG au tour par tour People of Note sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 et PC via Steam, Epic Games Store et Microsoft Store le 7 avril au prix de 24,99 € avec une réduction de lancement de 10%, ont annoncé l’éditeur Annapurna Interactive et le développeur Iridium Studios.

Dans ce RPG audacieux au tour par tour où les numéros musicaux rencontrent des combats palpitants, les joueurs rejoignent la chanteuse pop Cadence dans sa quête de célébrité.

Après avoir été éliminée du Noteworthy Song Contest, Cadence réalise que son spectacle solo pourrait ne pas suffire pour les juges. Alors qu’elle voyage à travers Note vers la ville rock de Durandis, la ville EDM de Lumina et plus encore, Cadence remplit son groupe avec des musiciens éclectiques et puissants venus de terres lointaines. Mais quelque chose se prépare au loin : la Convergence Harmonique joue des tours aux énergies musicales du monde, et des forces sombres travaillent dans l’ombre pour perturber les harmonies naturelles de Note. Ce n’était pas dans la setlist, mais Cadence et les autres doivent se mobiliser et s’assurer que la musique elle-même a encore un avenir sur scène.

Dans People of Note, les joueurs font l’expérience de combats au tour par tour comme jamais auparavant : chaque bataille est une performance musicale interactive avec des conditions de combat évolutives, des attaques rythmées en temps réel et des attaques mashup qui mélangent les genres.

Le jeu propose des séquences musicales cinématiques complètes couvrant une grande variété de genres musicaux, interprétées par la distribution principale de personnages. Les joueurs font l’expérience de combats d’action au tour par tour comme une performance musicale dynamique et interactive.

Le combat rythmé basé sur le tempo permet de chronométrer les attaques au rythme de la musique pour des dégâts amplifiés contre les adversaires. Les conditions de combat dynamiques changent la musique en bataille en temps réel, obligeant à stratégiser les attaques pour se synchroniser avec le genre actuel. Les mashups musicaux permettent de combiner les genres musicaux uniques des membres de l’équipe pour déclencher des attaques mashup musicales électrisantes.

Les joueurs explorent Note, un monde massif où chaque genre de musique est représenté par un environnement et une culture complètement uniques. Ils plongent dans des donjons vibrants remplis d’ennemis décalés et d’énigmes environnementales astucieuses.

Le jeu se joue à sa façon : vous n’aimez pas les énigmes environnementales ? Désactivez-les. Pas fan des combats au tour par tour ? Pas de souci, l’équipe a pensé à vous. L’intégralité de l’expérience de People of Note est entièrement personnalisable, permettant à chaque joueur d’adapter le jeu à ses préférences pour une expérience sur mesure.

