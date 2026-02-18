Cela fait un moment que nous n’avons rien entendu ou vu du très attendu The Duskbloods de l’équipe acclamée de FromSoftware. Le jeu est maintenant apparu dans le Nintendo eShop australien sous la section des sorties à venir pour la Nintendo Switch 2. Aujourd’hui a également vu le jeu apparaître sur un site web de détaillant finlandais avec une date de sortie le 27 mars. Naturellement, cela semble très proche étant donné que nous avons à peine vu quoi que ce soit de The Duskbloods. Soit c’est juste une coïncidence aléatoire que ces deux choses se soient produites, soit alternativement nous pourrions obtenir une présentation du jeu très bientôt.

Nous avons appris l’existence de The Duskbloods pour la première fois en avril 2025, bien avant que la Switch 2 ne soit lancée au public. L’exclusivité Switch 2 a attiré toutes sortes d’attentions lorsqu’elle a été révélée, car elle vient de FromSoftware, l’équipe derrière les propriétés Dark Souls et Elden Ring. C’est certainement une raison suffisante pour être extrêmement excité pour ce jeu, mais les fans se sont demandé quand ils pourraient avoir un autre aperçu du titre.

The Duskbloods est un titre PvPvE. Au cœur se trouve un jeu multijoueur en ligne, avec un gameplay à la fois joueur contre joueur et joueur contre ennemi. Les protagonistes du jeu sont connus sous le nom de « Bloodsworn », un groupe dont les membres ont acquis des capacités surhumaines grâce au pouvoir d’un sang spécial.

Dans The Duskbloods, les Bloodsworn sont en compétition pour quelque chose connu sous le nom de « First Blood ». Alors que la société humaine atteint sa fin, First Blood coule lors d’un événement connu sous le nom de « Twilight of Humanity » (Crépuscule de l’Humanité). Les Bloodsworn sont convoqués au Crépuscule de l’Humanité à travers une variété de temps et de lieux différents dans le but d’obtenir First Blood.