Toree’s 3D Platformer Collection sort le 30 janvier 2026 sur l’eShop à 9,99€. Il a été développé par Diplodocus Games et Siactro, c’est aussi Diplodocus Games à l’édition. Siactro est un petit développeur du nom de Marcus Horn, qui a déjà réalisé de nombreux jeux tournant autour de la nostalgie de la Nintendo 64, de la PS1, de la Saturn et d’autres. Il a commencé à développer sur Newgrounds avec Kiwi 64, et plus tard sur itch.io.

D’ailleurs, beaucoup d’éléments déblocables, de PNJ ou d’ennemis sont des références à ses anciennes créations. Par exemple, Tasty, le personnage à débloquer dans Toree 3D, vient d’un jeu qu’il a créé nommé « Tasty Ramen Episode 1 ». On retrouve aussi des canards cannibales en ennemis qui viennent de « Hungry Ducks » toujours fait par Siactro.

Diplodocus Games est un studio de jeux indépendant basé en Allemagne. Le studio est spécialisé dans les jeux de plateforme inspirés de l’ère des consoles des années 90 et il est aussi connu en tant qu’éditeur pour avoir porté des jeux sur la Nintendo Switch tels que Super Kiwi 64, Toree 3D et sa suite, Toree 2.

Plein de jeux sympas, mais un tantinet répétitif

La collection propose 4 jeux : Toree 3D, Toree 2, Macbat, Regina & Mac et un bonus que nous parlerons plus tard dans le test. Nous avons déjà fait le test de Regina & Mac, nous vous laisserons le luxe d’aller lire le test là-bas vu que ça serait répéter la même chose à quelques détails près. Les seuls réels ajouts à Regina & Mac, c’est l’apparition d’un PNJ dans le choix du profil qui vous permettra de retourner sur le menu principal pour jouer à d’autres jeux de la collection. Également les icônes qui représentent les personnages sont de meilleure facture, sinon le reste du jeu est identique.

Toree 3D est un jeu plutôt classique : vous pouvez courir, faire un double saut, et c’est tout. Le principe est simple : partir d’un point A pour atteindre un point B. Entre les deux, vous pourrez récupérer des étoiles éparpillées sur votre chemin. Le level design permet de terminer un niveau tout en récupérant les étoiles, ce qui évite de devoir le recommencer plein de fois.

Vous serez noté de S à D selon le temps effectué pour réussir le parcours, avec des checkpoints répartis un peu partout pour faciliter votre aventure. Il y aura des ennemis, mais ils ne peuvent pas être éliminés ; il faudra simplement les éviter. Les niveaux sont très linéaires et ne proposent pas une grande variété de gameplay, malgré quelques obstacles comme des tapis de vitesse, des ventilateurs pour vous propulser dans les airs ou un sol glacé qui rend Toree plus difficile à contrôler.

C’est très basique mais assez efficace. L’ajout des niveaux de Jumbled Jam (au nombre de quatre) propose le même style de niveau tout en complexifiant la formule en ajoutant les mêmes types d’obstacles en plus grosse quantité, mais cela ne reste pas exceptionnel pour autant.

Toree 2 est identique à Toree 3D en termes de mouvements, de notation sur les niveaux, et de collectibles, mais il propose un peu plus d’obstacles et de mécaniques au sein des niveaux. Les quelques ajouts sont des anneaux qui augmentent votre vitesse et des portails qui, en plus de vous propulser, vous octroient une aura verte temporaire permettant d’éliminer les ennemis sur votre route.

Les niveaux se complexifient en amenant, évidemment, quelques nouveautés en termes d’obstacles. Bien qu’ils restent assez linéaires, il est possible d’accélérer davantage et, en maîtrisant le jeu, vous pourrez optimiser vos déplacements. L’ensemble reste tout de même assez limité puisque le chemin reste un point A à un point B avec des trucs à éviter ; c’est un peu mieux que le premier épisode, mais l’évolution reste légère.

Également, vous trouverez des niveaux bonus sur le thème de l’hiver, apportant encore d’autres mécaniques supplémentaires : récupérer des ampoules rouges pour décorer un sapin géant afin de finir le niveau, collecter des glaces en remplissant certaines conditions plus uniques que le jeu de base, ou encore piloter un robot géant à travers des anneaux. Tout cela constitue un « plus » sympathique, mais ça reste un ajout bien maigre pour justifier l’achat de la compilation.

Macbat 64 est sorti initialement sur itch.io, c’est un jeu qui multiplie les références aux titres de la Nintendo 64. Vous y contrôlez Macbat, une chauve-souris qui doit récupérer six clés pour trouver un trésor incommensurable, mais il se cache un être malfaisant regardant au loin votre progression…

Côté gameplay, Macbat peut voler et se déplacer, et vous pourrez occasionnellement tirer à la sarbacane. Le jeu propose une boucle simple : vous devez récupérer des objets en remplissant les requêtes des PNJ. Celles-ci se résument généralement à trouver d’autres objets qu’ils vous échangeront contre l’élément convoité du niveau. Vous obtiendrez soit une clé, soit un tampon, dans l’idée c’est la même chose puisque ça signifie que le niveau est terminé.

Vous trouverez également quelques petits mini-jeux, qui ajoutent un peu de variété dans votre gameplay, mais dureront rarement plus de 30 secondes. Dans l’ensemble, la proposition est simple et mise avant tout sur la nostalgie.

Le 5ème jeu que vous pouvez débloquer à partir de Macbat est Kiwi 64. Vu la musique, les graphismes et tout ce qui touche à son identité, c’est clairement un jeu qui fait hommage à Banjo-Kazooie sur Nintendo 64. Vous contrôlez Kiwi l’oiseau, équipé de son sac à dos ; il pourra sauter, bouger et faire une attaque, soit en l’air, soit à terre. L’attaque en l’air peut servir à « dasher » pour atteindre certaines plateformes.

Le but est simple : se débarrasser de Melon King qui se tient sur la colline pour embêter son monde. Vous aurez le nombre incroyable de 5 quêtes qui consistent à trouver les trois frères raisins, faire tomber une pomme pour nourrir un monstre, casser des huttes jusqu’à trouver la lampe dorée, trouver les 4 lettres pour former KIWI et trouver une clé pour délivrer la suite de KIWI 64… KIWI 65, un jeu de kart sauf qu’il n’est pas jouable et qu’il n’est là que pour la blague.

À la fin de chaque quête, vous obtenez une lampe dorée ; en posséder 5 élimine Melon King sans trop de raison et vous avez terminé le jeu. Il y a plein de petites références à des jeux N64 comme Conker’s Bad Fur Day, mais votre aventure durera seulement 10 à 15 minutes. Il n’y a que des ennemis bananes qui vous foncent dessus au mieux, très faciles à éliminer, ne proposant aucun obstacle par les ennemis ou par quoi que ce soit d’autre. La seule variété est qu’il y a des champignons comme plateformes et des champignons trampolines qui vous amèneront plus haut.

C’est un petit bonus, mais peut-être que ça ne valait pas le coup de le mettre dans la description officielle de la page eShop.

Si vous n’aimez pas les vieux graphismes 3D, ça va être compliqué d’apprécier l’expérience

Toree 3D et Toree 2 partagent les mêmes graphismes ; ils sont clairement représentatifs d’une période de la PS1, de la N64 et bien d’autres consoles de cette période. Les décors sont assez vides dans l’ensemble, même s’il y a quelques niveaux plus inspirés comme la base militaire ou le niveau de la plage. La palette de couleurs des niveaux se compose principalement de rose, cyan, gris, vert et d’autres couleurs moins présentes. Les niveaux ont presque tous, peu importe le jeu, une overdose de rose, ce qui est une des couleurs principales de Toree, mais ça ne justifie pas qu’elle soit aussi omniprésente.

Aussi, le jeu se veut un côté creepypasta et jeu d’horreur, vu que vous rencontrez régulièrement des moments où, par exemple, une étoile toute souriante avec un visage déformé apparaît, des « bugs » étranges, des décors questionnables et plein de trucs où vous vous demanderez ce que ça fout dans un jeu comme ça. Dans l’ensemble, les couleurs flashy et le côté effrayant donnent une identité unique et ça reste correct.

Macbat 64 est un hommage facile à la Nintendo 64, il propose une aventure visitant divers univers sur la Nintendo 64. Ça marche plutôt bien à ce que ça essaye d’émuler, ça serait surement l’un des jeux les moins vilains de la Nintendo 64. Entre nostalgie et référence, c’est plutôt réussi bien que si vous n’êtes pas fan de la console ça pourrait rebuter, ce qui serait étonnant vu que le jeu propose seulement et uniquement des jeux avec des graphismes assez primitifs. La même chose peut être dite sur Kiwi 64, juste que ça se rapproche uniquement de Banjo-Kazooie.

Une vibe rétro sympa

Toree 3D et Toree 2 sont extrêmement similaires sur leurs musiques. La bande-son est un mélange survitaminé de Vaporwave typique de l’ère PS1 et, au vu des graphismes, il n’y a pas de doute que c’est intentionnel. C’est hyper dynamique, ce qui se mélange bien avec le gameplay qui demande de toujours rester en mouvement.

Le sound design est simple mais efficace, entre le jingle de fin et les objets qui émettent un son quand on les récupère ; ça se suffit à lui-même. La seule chose peut-être un peu fatigante est le bruit qu’émet Toree à chaque saut, bien que ça devrait être supportable.

Macbat 64 est dans un style propre à la Nintendo 64, puisque le son semble étouffé, voire compressé, ce qu’on appelle du Retro MIDI, avec des airs tranquilles ou joyeux, selon la référence voulue. Plusieurs musiques rappellent certains classiques de la console, notamment Donkey Kong 64, puisqu’il y a un niveau à son effigie. D’autant plus que dans ce niveau, on peut retrouver un singe avec la voix de Grant Kirkhope (le compositeur de Banjo-Kazooie), ce qui rend l’hommage évident. Il y a aussi quelques niveaux avec un côté horreur où la musique se rapproche plus d’un jeu PS1, avec une musique d’ambiance en fond qui donne la chair de poule, bien que les niveaux eux-mêmes soient presque des parodies de jeux d’horreur.

Le sound design est assez pauvre, encore plus que sur la Nintendo 64, ce qui le rend oubliable. Bien évidemment, le peu d’effets sonores présents joue, encore une fois, uniquement sur la nostalgie. Dans l’ensemble c’est très sympa, ça vous mettra dans une bonne ambiance.

Kiwi 64, c’est à peu près pareil que Macbat 64 : c’est encore une fois un hommage à la Nintendo 64. Le son est étouffé et compressé, avec un style joyeux et tranquille qui se rapproche encore plus de Banjo-Kazooie. Si vous écoutez attentivement, la musique, bien que différente, devrait vous rappeler Mumbo’s Mountain, le premier niveau de Banjo-Kazooie.

Le sound design fait que chaque personnage émet un son lorsqu’il parle ; bref, c’est littéralement du Banjo-Kazooie. Ça le fait suffisamment bien pour rendre le tout sympathique.

C’est trop court et trop long même temps

Terminer cette collection ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps, car presque chaque jeu dure moins d’une heure. La seule exception est Regina & Mac, bien que nous vous déconseillions de vous y essayer, à moins que vous n’aimiez souffrir.

Dans Toree 3D, vous pouvez débloquer Macbat en récupérant toutes les étoiles de chaque niveau, et Tasty en obtenant un rang S partout. Cela débloque également une version dorée de Toree, qui est purement esthétique. Malgré ces récompenses, l’intérêt de débloquer Macbat et Tasty reste limité : vous aurez déjà fini le jeu à ce stade, et rejouer les niveaux n’apporte pas grand-chose de nouveau.

Le jeu de base se boucle en 45 minutes ou 1 heure. Si vous visez le 100 %, la durée de vie dépendra de votre talent, mais comptez environ 2 heures, voire plus si vous rencontrez de réelles difficultés.

Toree 2 propose exactement les mêmes éléments à débloquer que Toree 3D : Macbat et Tasty s’obtiennent de la même manière, tout comme la version dorée de Toree. La seule différence réside dans la présence d’un CD à dénicher par niveau. Ces derniers sont placés dans des endroits inaccessibles pour Toree ou Tasty ; seul Macbat peut les atteindre grâce à ses sauts infinis.

Si vous parvenez à récupérer tous les CD, vous débloquerez Glitchy, l’antagoniste du jeu. En utilisant Glitchy, vous pourrez sauter à l’infini et courir plus vite : c’est, en résumé, une fusion entre Tasty et Macbat.

Le jeu se boucle en environ 1h ou 1h30 voire moins, et comptez entre 2h et 2h30 pour le 100 %, bien que cela puisse être plus rapide selon votre aisance.

Toutefois, les niveaux bonus ne peuvent pas être parcourus avec les nouveaux personnages. Par conséquent, relancer une partie est plutôt sans intérêt, comme dans Toree 3D, puisque vous aurez déjà terminé l’intégralité du contenu de base. Que ce soit Toree 3D ou Toree 2, savoir quoi faire pour le 100 % n’est vraiment pas une tâche inaccessible même pour un joueur casual s’il se donne les moyens de réussir sans y passer des heures.

Macbat propose également plusieurs niveaux supplémentaires, comme un monde d’horreur et une ville enneigée, ainsi qu’un niveau secret nécessitant de trouver des statues de kiwi dorées dispersées dans le jeu. En terminant ce défi, vous débloquerez les sauts infinis (ce qui explique pourquoi le personnage possède cette capacité dans les jeux Toree) ainsi qu’une nouvelle cinématique.

Cette scène montre Kiwi et Macbat et semble annoncer une nouvelle aventure pour Kiwi, le héros du premier jeu de Siactro. Comme nous l’avons déjà dit, Kiwi 64 dure 10-15 minutes et semble être le jeu secret. Nous n’avons pas fini à 100 % chaque jeu, mais ils ont tous été finis et nous n’avons pas trouvé d’autre jeu secret que Kiwi 64. D’ailleurs si vous possédez Macbat 64 séparément de cette collection, vous pourrez également jouer à Kiwi 64.

Nous sommes obligés de revenir sur Regina & Mac : il est difficile de conseiller ce titre tant sa qualité est médiocre, et pourtant, c’est lui qui propose l’aventure la plus longue de la collection. Comme nous l’avons précisé dans notre test, le jeu dure entre 5 et 6 heures, et grimpe à plus de 10 heures pour le 100 %. Ce n’est pas énorme dans l’absolu, mais cela semble long quand on peine à apprécier une expérience si peu recommandable.

D’ailleurs, nous y avons joué, cette fois-ci, en « easy mode », une option qui se contente d’ajouter des points de vie et des checkpoints supplémentaires. Même ainsi, le cœur du jeu reste identique : c’est un peu moins frustrant, mais cela ne règle pas 70 % des défauts pour autant. C’est l’intrus de cette collection qui devrait normalement justifier une durée de vie correcte, mais le problème reste le même : jouer à Regina & Mac n’est pas amusant.