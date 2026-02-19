Le 9 décembre, Bethesda a discrètement lancé The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sur Switch 2. Hier seulement, le jeu a reçu un patch assez significatif avec un certain nombre de correctifs, ainsi que l’introduction d’une option de mode Performance et Visuels.

Si les joueurs choisissent de prioriser la Performance, le jeu sera upscalé à 60fps, tandis qu’il devrait être verrouillé à 30fps en mode Visuels. Pour ceux qui ne sont pas sûrs du paramètre qui leur convient, une vidéo comparative approfondie entre les deux modes est disponible.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition inclut le jeu de base et les trois extensions officielles : Dawnguard, Dragonborn et Hearthfire. Les joueurs sur Switch 2 bénéficieront d’une résolution améliorée, de temps de chargement réduits, d’une optimisation des performances, du support souris Joy-Con 2, de commandes de mouvement, du support Amiibo et plus encore, tirant pleinement parti du matériel de la plateforme.

Cette édition propose du contenu Nintendo exclusif de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, incluant l’Épée de Légende, le Bouclier Hylien et la Tunique du Prodige. De plus, les propriétaires de l’Anniversary Edition ont accès à des centaines d’objets uniques du Creations Club, avec des quêtes, armes, armures, sorts, donjons et plus encore pour permettre aux joueurs de vivre le monde de Skyrim à leur manière.

Il existe plusieurs façons d’acheter The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sur Switch 2. Le titre peut être acheté pour 59,99 dollars. Les propriétaires de The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sur Switch peuvent télécharger le jeu gratuitement sur Switch 2. Les propriétaires de The Elder Scrolls V: Skyrim (édition de base) sur Switch peuvent acheter l’Anniversary Upgrade pour 19,99 dollars pour jouer sur Switch et Switch 2.