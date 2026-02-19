Le prochain grand lot de contenu pour Pokémon UNITE a été révélé, et les fans peuvent se réjouir de voir des noms très importants rejoindre l’action.

Selon la dernière révélation, les joueurs de Pokémon UNITE peuvent s’attendre à ce que Électhor, Artikodin et Sulfura rejoignent le jeu en tant que Pokémon jouables, et le premier sera Électhor, qui devrait arriver le 27 février 2026. Plus de détails sur l’arrivée de Électhor seront partagés dans un avenir proche.

Dans Pokémon UNITE, les joueurs rejoignent des dresseurs du monde entier alors qu’ils se dirigent vers l’île Aeos pour participer aux batailles UNITE. Dans les batailles UNITE, les dresseurs s’affrontent lors de batailles d’équipe 5 contre 5 pour voir qui peut marquer le plus de points dans le temps imparti. Le travail d’équipe est essentiel alors que les joueurs et leurs coéquipiers battent des Pokémon sauvages, montent de niveau et font évoluer leur Pokémon partenaire, et mettent K.O. les Pokémon de l’équipe adverse pour les empêcher de marquer des points. Les joueurs mettent leur travail d’équipe à l’épreuve et remportent la victoire.

Les joueurs peuvent descendre sur le terrain en ayant fière allure grâce aux Holowear. Grâce à une technologie spéciale développée en utilisant l’énergie Aeos, les dresseurs peuvent équiper leurs Pokémon d’une variété de tenues holographiques, avec de nouveaux styles arrivant régulièrement.

Les joueurs libèrent le véritable pouvoir de leur Pokémon avec les capacités UNITE. En exploitant ces tout nouveaux mouvements Pokémon, qui ne sont possibles que lors des batailles UNITE, ils peuvent renverser le cours même des situations les plus désespérées.

Pour ceux qui cherchent à prouver leurs compétences, ils peuvent participer à des matchs classés et gagner des points en grimpant dans le classement mondial.

L’arrivée de ce trio légendaire d’oiseaux emblématiques de la première génération Pokémon constitue un ajout majeur au roster de Pokémon UNITE, promettant d’apporter de nouvelles stratégies et dynamiques de jeu passionnantes pour les joueurs du monde entier.