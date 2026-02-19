Le jeu d’aventure musical débarque le 26 mars.

Nous sommes ravis de partager une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Étrange Overlord, le prochain jeu d’aventure musical à sortir sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC le 26 mars 2026.

La bande-annonce d’aujourd’hui met en lumière les caractéristiques clés d’Étrange Overlord, notamment :

Une armée de subordonnés : Incarnez Étrange von Rosenburg, rassemblez une galerie de personnages hauts en couleur venus des quatre coins des enfers et mettez-les au travail en tant que vos subordonnés ! Chaque personnage attachant a été conçu par le légendaire illustrateur Shinichiro Otsuka.

La course sur la voie rotative : Tirez, esquivez et taillez-vous un chemin sur le champ de bataille dans un gameplay RPG d’action effréné, avec un mécanisme de voie unique qui fait tourner objets, bonus et même vos personnages autour de la scène ! Profitez ensuite de ce gameplay frénétique avec jusqu’à quatre amis en mode multijoueur !

Vivre pleinement son au-delà : Ce n’est pas parce qu’on est en enfer qu’on ne peut pas s’amuser ! Suivez Étrange alors qu’elle essaie de vivre sa meilleure vie, quelles que soient les circonstances, dans une histoire riche en rebondissements, pleine de rires, d’émotion et de numéros musicaux !

Faussement accusée d’avoir assassiné le roi, Étrange von Rosenburg est rapidement exécutée… pour se retrouver en enfer ! Que peut donc faire cette fille de duc, passionnée de sucreries ? Eh bien, prendre le pouvoir, bien sûr ! Vivez un conte humoristique et émouvant dans ce RPG d’action frénétique signé Sohei Niikawa, créateur de Disgaea et Rhapsody: A Musical Adventure !

Profitez du mécanisme unique de voie rotative qui fait circuler objets, bonus et même personnages autour de la carte. Au fil de l’histoire, vous pourrez relever des défis dans des niveaux pleins d’action avec vos amis dans un mode multijoueur séparé pour 2 à 4 joueurs ! Offrez des sucreries à Étrange pour satisfaire son besoin insatiable et obtenir des récompenses sous forme de bonus et améliorations temporaires. Les superbes designs des personnages, imaginés par le légendaire illustrateur Shinichiro Otsuka, raviront les joueurs alors qu’Étrange et ses nombreux alliés chevauchent, combattent et chantent à travers les enfers. Voilà une odyssée musicale à ne pas manquer !

ÉDITION LIMITÉE

L’édition limitée d’Étrange Overlord est disponible en précommande pour Nintendo Switch et PlayStation 5 au prix de 89,99 € (ou équivalent $). Elle inclut :