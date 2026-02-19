Avec la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 et le portage de Final Fantasy VII Rebirth en cours de développement, le réalisateur Naoki Hamaguchi a de nouveau évoqué la nécessité des Game-Key Cards. Dans une interview accordée à Automaton Media, il a souligné que leur utilisation est quasiment incontournable en raison des vitesses de transfert des cartouches de jeu classiques.

Hamaguchi a révélé que la différence de vitesse de chargement entre un jeu chargeant les données depuis la mémoire interne de la Switch 2 et un jeu les chargeant depuis une cartouche est « environ deux fois » supérieure. C’est une des principales raisons de l’utilisation des cartes d’activation pour Final Fantasy VII Remake Intergrade.

« Il n’y a tout simplement pas d’autre solution, dans certains cas », a déclaré Hamaguchi. « Si l’on compare le chargement direct depuis une cartouche de jeu contenant toutes les données au chargement depuis la mémoire interne de la Nintendo Switch 2, la différence de vitesse de chargement est d’environ deux fois. Certains craignent que le développement multiplateforme n’impose des contraintes non seulement sur les graphismes, mais aussi sur la conception même du jeu. Or, c’est précisément pour cette raison que nous n’avons pas opté pour une cartouche. »

Il a ensuite précisé que le jeu n’avait pas été conçu pour charger toutes les données nécessaires dès le départ. Au contraire, les données sont constamment chargées et déchargées au cours de la partie, ce qui fait de la vitesse de chargement un facteur crucial pour les développeurs. De plus, les cartouches de la Nintendo Switch 2 offrent une capacité de stockage inférieure aux besoins du studio.

« Notre conception de jeu ne repose pas sur le chargement de toutes les données en une seule fois, sans aucun autre chargement par la suite », a expliqué Hamaguchi. « Même pendant le jeu, les données sont constamment chargées et déchargées. De ce fait, la vitesse de chargement depuis une cartouche serait inévitablement insuffisante, engendrant du stress chez le joueur. De plus, la capacité actuelle des cartouches pose un problème pratique : l’intégralité des données du jeu ne pourrait tout simplement pas y tenir. »

« Cependant, si nous parvenons à garantir des vitesses de lecture élevées, comme celles des SSD ou UFS sur Switch 2, la conception que nous visons devient réalisable, tout en optimisant le système pour chaque plateforme. Pour le troisième opus de la trilogie, nous poursuivons le développement avec l’objectif d’offrir une expérience immersive comparable à celle de Final Fantasy VII Rebirth. Soyez assurés de cela. »

En définitive, Hamaguchi a souligné que les Game-Key Cards sont une des principales raisons de la sortie de la trilogie Final Fantasy VII Remake sur Nintendo Switch 2. Auparavant, les vitesses de chargement et les capacités de stockage étaient tout simplement insuffisantes. Désormais, grâce à la levée de ces restrictions par les cartes Game-Key et aux performances impressionnantes de la Switch 2, l’équipe peut enfin proposer la trilogie à un nouveau public.

« Auparavant, face à des problèmes pratiques liés à la vitesse de chargement et à la capacité de stockage, nous devions renoncer à la sortie des jeux sur les consoles Nintendo. Mais les performances de la Nintendo Switch 2 sont impressionnantes, et avec un format de carte Game-Key comme pour FFVII Remake, la sortie des jeux est devenue possible », a-t-il déclaré.

Hamaguchi avait déjà tenu des propos similaires concernant les cartes Game-Key en octobre, reconnaissant que, même s’il comprend les réticences de certains, cette technologie est incontournable. Stephen Kick, PDG de Nightdive Studios, a quant à lui qualifié le système de « décourageant » du point de vue de la préservation du patrimoine vidéoludique.

L’une des discussions les plus virulentes autour de la Nintendo Switch 2 a été la persistance des Game Key Cards, des cartouches largement vides qui obligent les utilisateurs à télécharger un jeu sur le système, mais qui peuvent toujours être échangées et revendues. Depuis le lancement, de nombreux titres sont sortis dans ce format, des blockbusters AAA comme Final Fantasy 7 Remake aux titres indépendants.

L’année dernière, Ubisoft a confirmé que des titres comme Star Wars Outlaws ne seraient pas possibles sur une cartouche de jeu traditionnelle, car les cartouches Nintendo Switch 2 ne sont tout simplement pas assez rapides pour diffuser la quantité de données requise pour de nombreux titres modernes.

Hamaguchi a expliqué que les jeux assez petits pour charger de grandes quantités de données « d’avance » peuvent être possibles sur des cartouches Switch 2 normales. Cependant, les « données constamment échangées » nécessitent un stockage plus rapide qui n’est tout simplement pas possible sur une cartouche Nintendo Switch 2. De plus, les options actuelles de tailles de stockage sur les cartouches Nintendo Switch 2 nécessiteraient largement des téléchargements supplémentaires de toute façon.