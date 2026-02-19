LEVEL-5 sortira la troisième mise à jour majeure gratuite d’Inazuma Eleven: Victory Road, « Orion & Lumen DLC », le 25 février, a annoncé la société.

L’annonce indique : « La prochaine grande scène attend Sonny Wright (Asuto Inamori) et ses amis : le Football Frontier International ! Mais de mystérieux footballeurs connus sous le nom de Disciples d’Orion se profilent à l’horizon… »

Une nouvelle bande-annonce pour la mise à jour « Orion & Lumen DLC » d’Inazuma Eleven: Victory Road est disponible. Cette mise à jour gratuite apporte un nouveau contenu substantiel au jeu, poursuivant l’engagement de Level-5 à enrichir l’expérience Inazuma Eleven: Victory Road avec des ajouts réguliers et significatifs.

Inazuma Eleven: Victory Road est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Switch et PC via Steam. Cette troisième mise à jour majeure gratuite démontre le soutien continu de Level-5 pour le titre et sa volonté d’offrir une expérience enrichie à tous les joueurs, quelle que soit leur plateforme de jeu.