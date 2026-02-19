Neva: Prologue, le magnifique DLC qui révèle comme les destins d’Alba et Neva ont commencé à s’entrelacer, est désormais disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch au prix de 2,99 €.

Au début de Neva: Prologue, Alba suit une nuée de papillons blancs dans des marais corrompus. C’est ici qu’elle découvre un louveteau apeuré, seul et perdu. Pour survivre, Alba doit gagner la confiance du louveteau et le guider au travers des marais désolés, mais aussi des forces obscures qui les hantent.

Pensé pour être joué après l’aventure principale, Neva: Prologue offre un défi et un scénario taillés pour celles et ceux qui reviennent dans son univers. Le DLC ajoute trois nouveaux environnements offrant chacun leurs propres mécaniques, leurs ennemis uniques et leur intense combat de boss. Les plus complétionistes auront le plaisir de se mesurer à cinq défis cachés pour mettre leur exécution à l’épreuve.