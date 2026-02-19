Famitsu a publié ses estimations de ventes physiques pour le marché japonais sur la période du 9 au 15 février 2026. La semaine est marquée par l’arrivée de deux nouveautés majeures, avec une hiérarchie nette en faveur de la licence de SEGA.
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties s’impose comme la meilleure sortie de la semaine avec un total de 94 004 exemplaires physiques écoulés au lancement. Dans le détail, la version PlayStation 5 ouvre à 58 171 unités, la version PlayStation 4 à 19 845 unités et la version Switch 2 à 15 988 unités. La plateforme Sony current-gen concentre ainsi l’essentiel des ventes du titre sur sa première semaine.
De son côté, Mario Tennis Fever démarre à 39 522 exemplaires vendus sur Switch 2. À titre de comparaison, Mario Tennis Aces avait atteint 123 774 unités lors de son lancement au Japon. Les chiffres suggèrent un intérêt nettement plus mesuré pour ce nouvel épisode sur le territoire japonais.
Dans le reste du classement software, Dragon Quest VII Reimagined continue de performer sur plusieurs supports. La version Switch affiche 32 102 unités pour un cumul de 209 665, la version Switch 2 23 617 unités (183 718 au total) et la version PS5 11 800 unités (130 598 cumulées). Nioh 3 ajoute 9 702 unités sur PS5 pour un total de 50 272. Sur la durée, Mario Kart World progresse de 9 473 exemplaires (2 825 494 au total), tandis que Animal Crossing: New Horizons écoule encore 7 265 copies pour un cumul impressionnant de 8 377 788 unités.
|Rang
|Console
|Nom du jeu
|Genre
|Date de sortie
|Ventes semaine
|Ventes cumulées
|01./00.
|PS5
|Yakuza: Kiwami 3 & Dark Ties
|ADV
|12.02.2026
|58 171
|NEW
|02./00.
|NS2
|Mario Tennis Fever
|SPT
|12.02.2026
|39 522
|NEW
|03./01.
|NSW
|Dragon Quest VII Reimagined
|RPG
|05.02.2026
|32 102
|209 665
|04./02.
|NS2
|Dragon Quest VII Reimagined
|RPG
|05.02.2026
|23 617
|183 718
|05./00.
|PS4
|Yakuza: Kiwami 3 & Dark Ties
|ADV
|12.02.2026
|19 845
|NEW
|06./00.
|NS2
|Yakuza: Kiwami 3 & Dark Ties
|ADV
|12.02.2026
|15 988
|NEW
|07./03.
|PS5
|Dragon Quest VII Reimagined
|RPG
|05.02.2026
|11 800
|130 598
|08./04.
|PS5
|Nioh 3
|RPG
|06.02.2026
|9 702
|50 272
|09./05.
|NS2
|Mario Kart World
|RCE
|05.06.2025
|9 473
|2 825 494
|10./06.
|NSW
|Animal Crossing: New Horizons
|ETC
|20.03.2020
|7 265
|8 377 788
Côté hardware, la Switch 2 domine la semaine avec 57 779 unités vendues (4 430 672 au total). La famille Switch dans son ensemble reste solide : Switch OLED Model à 20 226 unités (9 453 080 cumulées), Switch Lite à 4 882 (6 858 772) et modèle standard à 1 373 (20 241 451). La famille PlayStation 5 totalise 11 588 unités, réparties entre PlayStation 5 Digital Edition (6 341), PlayStation 5 standard (3 562) et PlayStation 5 Pro (1 685). Les Xbox Series cumulent 755 unités (646 pour la Series X Digital Edition, 97 pour la Series S et 12 pour la Series X). Enfin, la PlayStation 4 enregistre 25 unités supplémentaires, portant son total à 7 930 264.
|Système
|This Week
|Last Week
|YTD
|LTD
|NS2
|57 779
|65 807
|646 605
|4 430 672
|NSW #
|26 481
|8 892
|137 160
|36 553 303
|PS5 #
|11 588
|11 130
|100 169
|7 398 379
|XBS #
|755
|1 253
|3 810
|692 737
|PS4 #
|25
|22
|113
|9 505 987
|ALL
|96 628
|87 104
|887 857
|58 581 078
