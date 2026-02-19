Famitsu a publié ses estimations de ventes physiques pour le marché japonais sur la période du 9 au 15 février 2026. La semaine est marquée par l’arrivée de deux nouveautés majeures, avec une hiérarchie nette en faveur de la licence de SEGA.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties s’impose comme la meilleure sortie de la semaine avec un total de 94 004 exemplaires physiques écoulés au lancement. Dans le détail, la version PlayStation 5 ouvre à 58 171 unités, la version PlayStation 4 à 19 845 unités et la version Switch 2 à 15 988 unités. La plateforme Sony current-gen concentre ainsi l’essentiel des ventes du titre sur sa première semaine.

De son côté, Mario Tennis Fever démarre à 39 522 exemplaires vendus sur Switch 2. À titre de comparaison, Mario Tennis Aces avait atteint 123 774 unités lors de son lancement au Japon. Les chiffres suggèrent un intérêt nettement plus mesuré pour ce nouvel épisode sur le territoire japonais.

Dans le reste du classement software, Dragon Quest VII Reimagined continue de performer sur plusieurs supports. La version Switch affiche 32 102 unités pour un cumul de 209 665, la version Switch 2 23 617 unités (183 718 au total) et la version PS5 11 800 unités (130 598 cumulées). Nioh 3 ajoute 9 702 unités sur PS5 pour un total de 50 272. Sur la durée, Mario Kart World progresse de 9 473 exemplaires (2 825 494 au total), tandis que Animal Crossing: New Horizons écoule encore 7 265 copies pour un cumul impressionnant de 8 377 788 unités.

Rang Console Nom du jeu Genre Date de sortie Ventes semaine Ventes cumulées 01./00. PS5 Yakuza: Kiwami 3 & Dark Ties ADV 12.02.2026 58 171 NEW 02./00. NS2 Mario Tennis Fever SPT 12.02.2026 39 522 NEW 03./01. NSW Dragon Quest VII Reimagined RPG 05.02.2026 32 102 209 665 04./02. NS2 Dragon Quest VII Reimagined RPG 05.02.2026 23 617 183 718 05./00. PS4 Yakuza: Kiwami 3 & Dark Ties ADV 12.02.2026 19 845 NEW 06./00. NS2 Yakuza: Kiwami 3 & Dark Ties ADV 12.02.2026 15 988 NEW 07./03. PS5 Dragon Quest VII Reimagined RPG 05.02.2026 11 800 130 598 08./04. PS5 Nioh 3 RPG 06.02.2026 9 702 50 272 09./05. NS2 Mario Kart World RCE 05.06.2025 9 473 2 825 494 10./06. NSW Animal Crossing: New Horizons ETC 20.03.2020 7 265 8 377 788

Côté hardware, la Switch 2 domine la semaine avec 57 779 unités vendues (4 430 672 au total). La famille Switch dans son ensemble reste solide : Switch OLED Model à 20 226 unités (9 453 080 cumulées), Switch Lite à 4 882 (6 858 772) et modèle standard à 1 373 (20 241 451). La famille PlayStation 5 totalise 11 588 unités, réparties entre PlayStation 5 Digital Edition (6 341), PlayStation 5 standard (3 562) et PlayStation 5 Pro (1 685). Les Xbox Series cumulent 755 unités (646 pour la Series X Digital Edition, 97 pour la Series S et 12 pour la Series X). Enfin, la PlayStation 4 enregistre 25 unités supplémentaires, portant son total à 7 930 264.