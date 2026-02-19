La bêta ouverte de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage est désormais disponible sur Nintendo Switch 2, permettant à chacun de découvrir le légendaire jeu de combat en 3D sur une plateforme Nintendo pour la toute première fois.

En ligne dès maintenant, la bêta ouverte se termine le mardi 24 février à 15:59 CET. Elle permet de tester les serveurs réseau et les performances du cross-play avec les autres plateformes disponibles (PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam).

La version bêta est disponible au téléchargement directement depuis le Nintendo eShop. Un abonnement Nintendo Switch Online actif est nécessaire pour y accéder.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 26 mars. Les précommandes physiques et numériques sont désormais disponibles, y compris la version numérique Édition du 30e anniversaire qui comprend le jeu de base, divers packs de contenus téléchargeables, une compilation de la bande originale et des illustrations de préproduction.