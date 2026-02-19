Nintendo a annoncé sur son site officiel que Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition est maintenant disponible sur le Nintendo eShop. L’aventure sur la planète inconnue « Mira » peut désormais être appréciée de manière plus vive et plus fluide.

Le vaste monde alien de la planète Mira est maintenant amélioré sur Nintendo Switch 2 avec des taux de rafraîchissement améliorés et une résolution allant jusqu’à 4K en mode TV. Les joueurs peuvent rejoindre le combat pour la survie dans Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition, disponible dès maintenant.

Cette édition Nintendo Switch 2 offre une expérience visuelle considérablement améliorée par rapport à la version originale, permettant aux joueurs de découvrir ou redécouvrir l’univers expansif de Xenoblade Chronicles X dans les meilleures conditions techniques possibles. Les améliorations de performance et de résolution rendent l’exploration de Mira encore plus immersive, tirant pleinement parti des capacités matérielles de la Nintendo Switch 2.

Dans Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition, nous sommes en l’an 2054 et la Terre a été détruite. Un vaisseau colonial transportant des survivants humains – dont votre avatar personnalisable – a échappé de justesse à la catastrophe et s’écrase sur la mystérieuse planète Mira. Explorez un monde immense et dangereux et luttez pour l’avenir de l’humanité dans ce RPG de science-fiction. Découvrez un système de combat dynamique offrant une grande diversité d’attaques et de compétences spéciales, affrontez des ennemis de toutes sortes et bien plus encore. Vous pourrez même piloter un Skell capable de voler, de se transformer en véhicule et de déployer une force colossale au combat – si toutefois vous parvenez à faire vos preuves au sein de l’organisation BLADE.

Vous pourrez en outre rejoindre une escouade en ligne pouvant accueillir jusqu’à 32 joueurs*1 dans laquelle vous coordonnerez vos efforts pour accomplir des tâches consistant, par exemple, à réunir un certain nombre d’objets ou à vaincre des ennemis spécifiques. Il sera également possible de former des escouades de quatre membres en ligne pour défier des ennemis puissants. Le jeu vous permet par ailleurs de recruter les avatars d’autres joueurs dans votre équipe dans le mode scénario en solo.

Pour les joueurs qui possèdent déjà Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur Nintendo Switch, une mise à niveau est disponible dès aujourd’hui. La version physique du jeu sortira le 16 avril 2026.

