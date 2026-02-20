Si les dernières semaines nous proposaient des promotions alléchantes sur une sélection restreinte : le choix pour cette semaine fut compliqué. En plus des cinq jeux proposés, n’hésitez pas à traîner sur l’eShop pour trouver la pléthore de jeux disponibles à des prix intéressants (Cyberpunk 2077, Civilization VII, There is No Game, et bien d’autres…) ! Attention, nous avons mixé cette semaine des promotions Nintendo Switch première du nom et Nintendo Switch 2 !

Red Dead Redemption

24,99€ au lieu de 49,99€

Nous commençons avec un classique souvent en promotion : Red Dead Redemption est actuellement sur l’eShop au prix de 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) jusqu’au 2 mars.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Red Dead Redemption est un jeu d’action-aventure culte de Rockstar Games sorti originellement en 2010. Et aucune surprise, mais le portage de ce monde ouvert sur notre Nintendo Switch est excellent et réussit toujours à faire mouche. Si vous n’avez jamais joué à la licence ou si vous voulez juste replonger dans ce jeu tranquillement dans votre canapé, n’hésitez pas. Notre testeur lui avait mis la note de 8,9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

NBA 2K26 (Nintendo Switch 2)

26,39€ au lieu de 79,99€

NBA 2K26 est sorti sur les deux Nintendo Switch, mais nous ne conseillons que la version Nintendo Switch 2 à cause des différences techniques trop marquées entre les deux versions. Le jeu est disponible sur l’eShop au prix de 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%) jusqu’au 2 mars.

Si la politique financière de 2K pour les modes en ligne est douteuse, force est de constater que NBA 2K26 est peut-être l’un (ou le ?) des meilleurs jeux de sport qui existe à l’heure actuelle. Les animations sont soignées, le gameplay est grisant, et le contenu est toujours aussi impressionnant, avec une durée de vie quasi infinie. Cette année en plus, le nombre de Français en NBA nous permet même d’être un peu chauvin ! Nous lui avions mis la note de 8,2 sur 10 à sa sortie !

Vous pouvez lire notre test ici.

Streets of Rage 4

7,49€ au lieu de 24,99€

Changement de registre avec Streets of Rage 4, disponible sur l’eShop à 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%) jusqu’au 28 février.

Si vous cherchez un beat ’em up réussi, signé par le studio français Dotemu (Absolum !), n’hésitez pas. Streets of Rage 4 signait en 2020 le retour réussi d’une licence iconique, avec un gameplay « jouissif » (les mots de notre testeur !), un roster conséquent et une bande-son de très haut vol, nous avons un classique disponible à un prix intéressant ! Notre testeur lui avait mis la note de 8,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Observer

2,99€ au lieu de 29,99€

Encore un changement de style avec Observer, disponible sur l’eShop au prix de 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%) jusqu’au 15 mars.

Observer est un jeu d’horreur qui nous place à Cracovie en 2084. Nous incarnons un neuro-enquêteur qui se connecte dans l’esprit des suspects. Le jeu arrive à nous placer dans un univers cyberpunk très réussi avec un doublage de qualité et une excellente bande-son. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10 et à ce prix-là, cela devient très intéressant.

Vous pouvez lire notre test ici.

Sonic Racing: CrossWorlds (Nintendo Switch 2)

41,99€ au lieu de 69,99€

Pour terminer cette sélection, voici un jeu intéressant sur les deux Nintendo Switch. Sur l’eShop, Sonic Racing:CrossWorlds (Switch 2) est disponible sur l’eShop à 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%) jusqu’au 1er mars !

Dans cette année 2025 où Mario Kart World, a globalement déçu les fans, Sonic Racing: CrossWorlds a réussi à tirer son épingle du jeu avec des circuits réussis, un roster conséquent et même en général un contenu colossal. Le jeu s’est imposé comme une alternative crédible pour les déçus. Notre testeur a mis 8,2 sur 10 à la version Nintendo Switch première du nom !

Vous pouvez lire notre test ici du jeu sur Nintendo Switch, ainsi qu’un test sur la mise à niveau Nintendo Switch 2 ici.