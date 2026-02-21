Bien que les titres de la série Atelier aient été localisés depuis des années, la franchise n’a véritablement percé à l’échelle mondiale qu’avec la trilogie Atelier Ryza. Cette série de jeux a permis à la licence de toucher un public entièrement nouveau, et heureusement, de nombreux projets sont prévus pour ces néophytes comme pour les fidèles de longue date.

Automaton Media a eu l’opportunité de s’entretenir avec Junzo Hosoi, directeur du studio Gust, au sujet de l’avenir de la série Atelier. Un point a été établi sans équivoque : malgré l’enthousiasme de l’équipe face à l’engouement mondial pour Atelier, aucune intention n’existe de concevoir les prochains opus en ciblant spécifiquement les sensibilités occidentales. Les développeurs veilleront assurément à rendre leurs créations accessibles au public international, mais Gust souhaite poursuivre la conception de jeux Atelier centrés sur l’audience japonaise tout en préservant l’identité culturelle distinctive de la franchise.

L’année dernière, Koei Tecmo et son studio de développement Gust ont publié l’Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack, édition définitive de la trilogie secrète de cette série RPG au style anime, sur PC via Steam, PS4, PS5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

En juillet dernier, Automaton avait interrogé Hosoi concernant les attentes radicalement différentes des joueurs occidentaux et japonais pour les futurs jeux de la série. La réaction des lecteurs fut massive, avec de nombreux commentaires et opinions suggérant qu’une majorité de joueurs étrangers préféreraient que les jeux Atelier soient conçus « en tant que jeu japonais, avec le public japonais à l’esprit ». En novembre 2025, Automaton a retrouvé Hosoi pour recueillir sa réaction aux retours des joueurs internationaux et l’interroger sur ses plans d’expansion de la popularité de la série en Occident.

Revenant sur l’entretien précédent, Hosoi a expliqué réfléchir intensément ces derniers temps à la direction à prendre, tout en expérimentant par tâtonnements. Le producteur se dit extrêmement heureux et reconnaissant de tous les retours reçus. Plutôt que de fabriquer des jeux spécifiquement destinés au marché étranger ou japonais, sa vision consiste à créer des œuvres divertissantes pour les joueurs japonais tout en obtenant un accueil favorable à l’international.

Ces dernières années, Atelier a progressivement gagné en popularité auprès des joueurs étrangers également. L’équipe veut donc tenir compte de leurs besoins tout en chérissant le caractère unique de la série Atelier et l’essence des JRPG. Prendre en considération les attentes des utilisateurs étrangers ne signifie nullement que la série s’écartera de son atmosphère et de son esthétique typiquement japonaise, a précisé le producteur. Sur le plan conceptuel, Gust est déterminé à maintenir la série Atelier telle qu’elle a toujours été.

Le concept demeurera inchangé. Aucune intention n’existe de négliger la base de joueurs domestique au profit de l’audience étrangère. Néanmoins, il s’avère qu’au cours des dernières années, le studio a réalisé des ventes supérieures à l’étranger et fidélisé davantage de clients grâce aux critiques, tant au Japon qu’internationalement. Pour que leur travail atteigne encore plus de personnes à l’avenir, Hosoi estime que la clé réside dans la création d’un jeu fondamentalement intéressant. L’objectif consiste à élaborer une expérience encore plus plaisante qu’auparavant. L’équipe compte donc continuer d’écouter attentivement tous les retours tout en perfectionnant méticuleusement le système.