Meridiem est ravie d’annoncer la publication d’une édition physique de Dragon is Dead, un jeu de plateforme et d’action 2D mêlant dark fantasy, hack-and-slash et rogue-lite. Offrant un vaste éventail de personnalisations grâce à différents arbres de compétences et équipements légendaires, le titre vous promet des heures de jeu. Développé par Team Suneat et publié en version dématérialisée par PM Studios, l’édition physique Guernian Edition de Dragon is Dead sera distribuée par Meridiem dans les magasins spécialisés européens pour Nintendo Switch à partir du 14 juillet 2026.

Meridiem a conçu et fabriqué cette édition physique. Celle-ci inclura une copie du jeu, un fourreau exclusif, des cartes à l’effigie des personnages ainsi que le Lore of Gernian (l’histoire du royaume de Guernian) !

Dans ce rogue-lite d’action à l’ambiance dark fantasy, la mort n’est que le commencement. En tant que Successeur immortel, taillez-vous un chemin à travers des terres corrompues, maîtrisez trois classes distinctes et conservez votre équipement légendaire pour revenir plus fort après chaque chute. L’Aube Noire vous attend.

Jouez en tant que Successeur immortel

Vous êtes un Successeur, un guerrier immortel doté de pouvoirs par les dieux Lu, Ashuran et Harnia. Lorsque vous mourrez, vous revivez avec votre équipement, vos runes et vos déblocages intacts, prêt à repartir de Cliffshire pour vous enfoncer plus loin dans les zones corrompues.

Choisissez votre Successeur

Vous commencerez votre aventure avec le Chevalier-sort et débloquerez d’autres Successeurs au fil de votre progression. Chacun possède son propre arbre de compétences, ses armes et son style de jeu.

Classes jouables

Chevalier-sort : Un hybride axé sur les éléments, capable d’attaques de près et à moyenne portée, utilisant le feu, la glace et la foudre.

Berserker : Un puissant combattant au corps à corps qui échange ses points de vie et son positionnement contre d’immenses dégâts et une armure renforcée.

Chasseur : Un combattant mobile spécialisé dans l’attaque à distance, utilisant des armes de jet, le poison et des capacités animales pour infliger des dégâts sur la durée et contrôler l’espace.

Combat Hack-and-Slash Rogue-lite en 2D

Le combat repose sur des esquives précises, la lecture des attaques ennemies et l’enchaînement de combos agressifs. Les zones sont des niveaux en 2D à plusieurs strates dont la disposition des ennemis, les pièges et le butin changent à chaque partie. En cas de défaite, vous perdez votre or et vos bonus temporaires, mais votre équipement et vos runes sont conservés, formant la base de votre prochaine tentative.

Butin, runes et artéfacts

Traquez les Élites et les Boss pour obtenir des Pierres de Rune, puis forgez-les pour créer un équipement Légendaire et Mythique. Les runes et les arbres de compétences de classe interagissent pour définir votre construction, tandis que les artéfacts récoltés en cours de route se combinent pour créer de puissantes synergies.

Découvrez les secrets de l’Aube Noire

Le dragon Guernian a succombé, et sa Corruption tord le monde à sa guise. Vous devez vous frayer un chemin jusqu’à la Citadelle, au cœur de la faille. Mais soyez prévenu : l’histoire que vous connaissez n’est qu’un mensonge. Traquez les boss principaux, rassemblez les fragments du passé et découvrez ce que l’Aube Noire prépare réellement avec la Corruption.