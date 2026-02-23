Capcom vient de publier la dernière bande-annonce de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, centrée sur l’histoire du jeu. La description laisse entrevoir l’ampleur de la menace : « Il y a quelque chose au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, et cette chose est la source de l’Emprise. Alors que la calamité se referme de tous côtés, c’est votre devoir de reprendre le flambeau et d’aller jusqu’au bout. »

Capcom a diffusé deux nouvelles vidéos pour ce Monster Hunter Stories 3 prometteur qui sort le mois prochain. La première est une nouvelle bande-annonce pleine d’action intitulée Go Forth qui met en valeur les visuels splendides du jeu, et la seconde vidéo est une présentation par les développeurs avec Daisuke Wakahara, lead gameplay designer de Monster Hunter Stories 3.

Cette présentation de 13 minutes, en plus d’une bande-annonce consacrée au scénario, permet de bien préparer le lancement prévu le 13 mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.