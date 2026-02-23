Nintendo a annoncé qu’un Treehouse Live sera diffusé demain mettant en vedette Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel et Pokémon Pokopia. Rejoignez-nous le 24 février à 14h PT / 22h heure britannique pour une nouvelle présentation Nintendo Treehouse: Live avec du gameplay en direct de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park et Pokémon Pokopia. La diffusion en direct durera environ 80 minutes.

Pokémon Pokopia doit sortir sur Switch 2 le 5 mars, suivi de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel

Park le 26 mars.

Ce Nintendo Treehouse: Live prévu pour le 24 février permettra aux fans de découvrir en profondeur ces deux titres très attendus avant leur sortie officielle. La présentation de 80 minutes offrira un aperçu détaillé du gameplay et des nouvelles fonctionnalités de ces jeux optimisés pour la Nintendo Switch 2.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park représente une version améliorée du jeu original avec du contenu additionnel, tandis que Pokémon Pokopia constitue une nouvelle expérience dans l’univers Pokémon spécialement développée pour tirer parti des capacités de la Switch 2.