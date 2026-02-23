Lillymo Games a annoncé Saint Slayer: Spear of Sacrilege, qui arrive sur Switch le 20 avril 2026. Aujourd’hui, Lillymo Games a confirmé la date de sortie pour Saint Slayer: Spear of Sacrilege sur Nintendo Switch. Les fans peuvent se procurer cette aventure hack and slash inspirée de Castlevania le 20 avril 2026.

Saint Slayer: Spear of Sacrilege avait été précédemment annoncé en novembre avec une fenêtre de lancement début 2026.

Nous sommes en 1698. Une mystérieuse figure nommée Father Pacer a brisé la paix négociée après la guerre de la Grande Alliance, volant obsessionnellement et violemment des reliques catholiques dans tout le Saint-Empire romain germanique. L’ex-soldat devenu fermier Rudiger peut-il protéger son peuple d’un prêtre assoiffé de pouvoir et de sa horde de monstres et sbires ? Peut-il devenir Saint Slayer ?

Des créateurs de Habroxia, Twin Breaker et Super Perils of Baking vient Saint Slayer: Spear of Sacrilege, un hommage gorgé de sang à l’ère 8-bit de l’action d’horreur à défilement latéral. Les joueurs manient leur lance dans une aventure hack-and-slash inspirée de Castlevania avec une bande-son chiptune killer, du gore pixelisé croquant et une atmosphère gothique implacable.

Le voyage traverse 21 stages fabriqués à la main, seul ou en coopération à deux joueurs avec tir ami, et affronte 7 boss monstrueux dans la quête contre un soulèvement démoniaque.

Le jeu propose une robuste campagne solo de 21 stages qui peut être jouée entièrement en coopération à deux joueurs. L’art pixel époustouflant, sanglant et atmosphérique de l’ère NES s’accompagne d’une bande-son chiptune 8-bit tueuse. Sept combats de boss intenses attendent les joueurs.

Il est possible de trouver et se lier d’amitié avec des familiers animaux. Des améliorations et bonus débloquables en abondance enrichissent l’expérience. Le choix du joueur permet d’aider ou de blesser ceux sur son chemin. Le jeu récompense plusieurs parties avec des défis, succès et mots de passe.

Saint Slayer est un jeu d’action 2D de style NES, présentant des tonnes de stages, d’ennemis et de gore sur fond d’Europe de la fin du XVIIe siècle. Les joueurs incarnent l’ex-soldat Rudiger et manient la Lance de Sacrilège en sauvant le Saint-Empire romain germanique du prêtre catholique corrompu Father Pacer.

L’action hack and slash inspirée de Castlevania se déploie sur 21 stages palpitants remplis d’horreur et d’atmosphère. Sept batailles de boss difficiles et intenses ponctuent l’aventure. Des secrets cachés, des pièges mortels et des surprises se trouvent à chaque coin. Plusieurs fins et compagnons familiers enrichissent la rejouabilité. De nombreuses capacités et power-ups débloquables permettent la progression. Le jeu est jouable en solo ou en coopération locale à deux joueurs.