Tencent a fermé son studio TiMi Montréal sans qu’il ne sorte le moindre jeu durant les cinq années de son existence. Des rumeurs circulaient depuis des semaines mais les représentants de Tencent et TiMi n’ont pas encore confirmé ni répondu officiellement, bien que d’anciens membres du personnel aient publié des messages sur la fermeture.

Game File avait indiqué pendant des semaines qu’une fermeture approchait, mais sans pouvoir corroborer suffisamment fermement pour publier. La rumeur a refait surface vendredi lorsqu’une source a indiqué que la fermeture était imminente.

Vendredi, un programmeur de TiMi Montréal a posté sur LinkedIn que le studio avait officiellement fermé. Les travailleurs étaient au courant depuis « un certain temps » que cela arrivait, mais il a ajouté être « véritablement le cœur brisé que le public ne pourra jamais expérimenter ce que cette équipe était capable de produire ». D’autres personnes affiliées au studio ont également publié des messages sur la fermeture sur LinkedIn.

Les représentants de Tencent et TiMi n’ont pas fourni de commentaire lorsqu’ils ont été contactés vendredi ni à nouveau aujourd’hui. TiMi Montréal avait été annoncé en juillet 2021 avec pour mission de « créer des jeux multiplateforme AAA en monde ouvert ».

Cette annonce s’inscrivait dans une expansion rapide des studios de jeux vidéo dans le monde entier, suralimentée par le boom de l’ère pandémique dans le gaming et le désir des investisseurs mondiaux d’en capitaliser. Une part significative de l’expansion à l’époque était alimentée par les géants chinois du gaming NetEase et Tencent, des entreprises connaissant un succès massif dans leur région d’origine et sur mobile qui voyaient des opportunités de construire des studios capables de réussir avec des jeux plus orientés console.

Un studio à Montréal semblait aux observateurs extérieurs comme le moyen parfait de recruter des talents de l’usine d’aventures en monde ouvert qu’est Ubisoft. Cela incluait Ashraf Ismail, directeur créatif d’Assassin’s Creed Valhalla, qui avait rejoint TiMi en 2022 après avoir été licencié d’Ubisoft suite à des allégations concernant certaines de ses relations personnelles romantiques.

Mais TiMi Montréal n’a jamais annoncé de jeu en développement ni divulgué de support de codéveloppement fourni sur des projets récemment sortis. Le studio Team Kaiju basé à Los Angeles de TiMi, qui avait attiré d’anciens leads de Halo et Battlefield, a fini par fermer en 2023.

Ce retrait fait suite aux préoccupations concernant les coûts de développement élevés aux États-Unis et des concurrents comme NetEase réduisant leurs investissements dans de nombreux nouveaux studios au cours des dernières années. Les deux entreprises ont agressivement établi des studios en Occident, souvent avec des développeurs principaux ayant des sorties de jeux à gros budget de publishers occidentaux dans leur CV. Mais peu de jeux sont sortis de ces efforts et un retrait de cette stratégie est évident depuis 18 mois.

Game File avait rapporté il y a presque exactement un an que NetEase retirait ses financements de nombreux studios de ce type en Occident. Cette fermeture semble être la dernière victime des éditeurs chinois se retirant des investissements dans les studios nord-américains, illustrant un changement majeur de stratégie pour ces géants asiatiques du gaming qui tentaient de se diversifier au-delà de leur marché domestique et du mobile.