WWE 2K26 : un Ringside Report sur The Island narré par Cody Rhodes pour découvrir la nouvelle intrigue, l’environnement du Terrain vague, les options de personnalisation, les fonctionnalités Co-op et Multijoueur, et bien plus encore.

Aujourd’hui, 2K a publié le dernier Ringside Report, détaillant les mises à jour à venir pour The Island dans WWE 2K26 et présenté par la Superstar de la WWE Cody Rhodes.

Dans la nouvelle intrigue de The Island, Roman Reigns n’est plus le chef de meute. Trois Ordres, chacun ayant une identité et une méthodologie distinctes, se disputent désormais le contrôle : The Order of Tradition, commandé par Rhodes lui-même, The Order of Shadows mené par Rhea Ripley, et The Order of Anarchy dirigé par CM Punk, la Superstar en couverture de WWE 2K26 Édition Standard. Les joueurs devront choisir quel Ordre rejoindre, ce qui influencera leur point de vue sur l’histoire.

Un nouvel environnement de bagarre, le Terrain vague, est disponible non seulement comme pièce maîtresse de The Island, mais aussi comme lieu sélectionnable pour des matchs d’Exhibition. Le Terrain vague propose des éléments environnementaux interactifs, notamment une plateforme de lancement, un chariot de course et une poutre en acier. Sa verticalité accrue permet aux combattants d’emmener les batailles vers de nouveaux sommets.

De nouvelles options de personnalisation pour le créateur MySUPERSTAR incluent la fonctionnalité Photo Face et les World Taunts, permettant aux joueurs de mieux s’exprimer au sein de la dimension sociale de The Island. En parallèle, le nouveau Prestige System récompense la progression des joueurs dans Prestige Quest, avec des niveaux de OVR plus élevés, ainsi que plus de puissance, de badges et de récompenses.

La nouvelle expérience PVE répétable des Tours offre aux joueurs la possibilité de choisir entre des parties de petite, moyenne ou grande durée pour gagner de l’Order Reputation ainsi que des récompenses. Des événements Mega Challenge Tower, liés au thème de chaque saison, offriront des récompenses rares aux joueurs capables de les terminer.

Des nouveautés supplémentaires incluent la nouvelle fonctionnalité multijoueur en coopération MyTAG, permettant à deux joueurs de former une équipe et de participer à des matchs PvP coopératifs, le Mode Classé saisonnier qui récompensera les 10 meilleurs joueurs du classement hebdomadaire avec une ceinture de champion, et de nouveaux types de matchs incluant le Triple Threat, le Fatal 4-Way et le PvP 2v2.

Quatre éditions de WWE 2K26 sont disponibles en précommande : l’Édition Standard, l’Édition King of Kings, l’Édition Attitude Era et l’Édition Monday Night War. Le spectacle ne s’arrête jamais !