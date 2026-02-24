Bethesda célèbre les dix ans de Fallout 4 avec le lancement de la Fallout 4: Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2. La version digitale est disponible dès aujourd’hui, tandis que la version physique — commercialisée sous forme de code-in-box — arrivera le 28 avril 2026. Un trailer de lancement accompagne la sortie.

C’est la première fois que les joueurs Nintendo peuvent s’aventurer dans le Commonwealth, et l’édition choisie pour marquer l’occasion est la plus complète possible. Récompensé par plus de 200 prix « Best Of », dont les titres de Jeu de l’Année aux DICE et aux BAFTA, Fallout 4 s’impose depuis une décennie comme l’un des RPG en monde ouvert les plus célébrés de tous les temps.

Cette Anniversary Edition rassemble le jeu de base ainsi que les six extensions officielles : Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop et Nuka-World. Le package inclut également plus de 150 objets du Creation Club, comprenant des armes uniques, des sets d’armures assistées, des packs de construction, des peintures, des habitations exclusives et même la possibilité de modifier l’apparence de Dogmeat en une autre race canine pour enrichir l’exploration du Commonwealth.