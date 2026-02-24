Mouse: P.I. For Hire connaît un léger retard. Une nouvelle date de sortie a été fixée au 16 avril 2026. Le jeu était précédemment prévu pour le 19 mars 2026 sur toutes les plateformes, y compris Nintendo Switch 2.

Heureusement, ce ne sera pas un retard massif. L’équipe prendra quelques semaines supplémentaires pour faire du jeu « une expérience mémorable ». Comme on pouvait s’y attendre étant donné que le titre arrivait bientôt, il est dans les dernières étapes de développement.

La décision a été prise de déplacer la date de sortie de Mouse: P.I. For Hire au 16 avril 2026. Alors que l’équipe approche des dernières étapes du développement, elle veut s’assurer de prendre le temps et les soins supplémentaires nécessaires pour faire de Mouse: P.I. For Hire une expérience mémorable. L’équipe reste inébranlable dans son objectif de livrer le meilleur jeu possible, et cela prendra juste quelques semaines supplémentaires.

L’équipe est enthousiaste à l’idée de partager davantage du jeu dans la période précédant le lancement. Du fond du cœur, merci pour le soutien incroyable. La seule raison donnée pour le retard est que l’équipe voulait du temps supplémentaire pour peaufiner le jeu et en faire la meilleure sortie possible.

La même mise à jour mentionne que l’équipe est enthousiaste à l’idée de partager « davantage du jeu » avec les followers dans la période précédant la sortie, donc attendez-vous à d’autres mises à jour bientôt. Ce n’est en fait pas la première fois que Mouse: P.I. for Hire est retardé. Cela suit également l’annonce de la version Switch 2 en octobre de l’année dernière.