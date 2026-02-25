En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Fallout 4: Anniversary Edition, disponible en boutique sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Bethesda Games Studios est fier de lancer Fallout 4: Anniversary Edition sur Nintendo Switch™ 2. Lauréat de plus de 200 récompenses de « meilleur jeu » et élu jeu de l’année aux BAFTA et D.I.C.E. 2016., Fallout 4 est le premier jeu de la série principale Fallout à arriver sur une console Nintendo, apportant l’expérience des Terres désolées aux joueurs en mode nomade, sur station d’accueil et tous les entre-deux.

Marquant dix ans d’exploration du Commonwealth, cette édition célèbre une décennie d’histoires, d’aventure et de moments inoubliables créés par les joueurs dans une version post-nucléaire de Boston, offrant ainsi la version la plus complète de Fallout 4 disponible pour les joueurs Nintendo. Fallout 4: Anniversary Edition comprend le jeu de base complet et les six extensions officielles : Automatron, Wasteland Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Vault‑Tec Workshop et Nuka‑World.

Cette édition comprend également plus de 150 éléments du Creation Club, ajoutant des armes, quêtes, compagnons, cosmétiques et options de colonie inédits ou adorés des fans. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch™ 2 en version numérique le 24 février, et les précommandes sont ouvertes dès maintenant. L’édition physique (code dans une boîte) sera disponible le 28 avril 2026.