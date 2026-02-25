Fallout 4: Anniversary Edition est sorti en version numérique sur Nintendo Switch 2 ce jour, permettant enfin aux joueurs Nintendo de découvrir ce RPG en monde ouvert récompensé par plus de 200 prix « Best Of », dont les Game of the Year aux DICE et BAFTA. Cette édition anniversaire rassemble le jeu de base, les 6 extensions officielles (Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop et Nuka-World) ainsi que plus de 150 contenus du Creation Club, incluant armes uniques, armures assistées, packs de construction et habitations exclusives.

Une vidéo comparative avec les versions PS5 et PS4 a rapidement émergé, révélant les différentes options proposées sur Switch 2. La console de Nintendo offre trois modes de performance : 30, 40 et 60 images par seconde. En mode 30 FPS, la résolution atteint 1440p en mode docké (1080p en portable). Le mode 60 FPS réduit la résolution à 1080p en docké (720p en portable) et se rapproche de la version PS4. Quant au mode 40 FPS, il propose une configuration similaire au mode 30 FPS mais avec une résolution légèrement inférieure.