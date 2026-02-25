Inti Creates a annoncé Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 1+2 Dual Collection sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, avec une sortie prévue le 9 juillet 2026. La compilation regroupe les deux épisodes de la série — Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX (2019) et Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 (2022) — accompagnés de l’intégralité de leurs contenus téléchargeables, y compris ceux qui étaient auparavant en disponibilité limitée.

Les deux jeux mettent en scène Copen, protagoniste secondaire de la série Gunvolt devenu héros principal de ce spin-off, dans des jeux de plateforme action 2D nerveux et accessibles. Le premier épisode se distingue par une vitesse de jeu inédite dans la série et un gameplay aérien très dynamique, tandis que le second pousse l’action à un niveau supplémentaire grâce au nouveau mode « Break-Shift » de Copen et ses capacités destructrices décuplées.

Cette Dual Collection ne se contente pas de réunir les deux titres : chacun bénéficie d’ajustements de balance dans le cadre d’une version « Director’s Cut ». Le premier épisode voit son mode berserk « Darkness Trigger » renforcé, tandis que le second introduit un nouveau système « Spike Smash » qui améliore l’arme principale de Copen, le Razor Wheel. Les deux jeux reçoivent également un tout nouveau mode inédit, « Endless Battle », qui propose aux joueurs de configurer les paramètres à leur convenance avant d’affronter un déferlement infini de boss aléatoires.

La Nintendo Switch 2 Edition bénéficie de fonctionnalités spécifiques, avec la possibilité de basculer entre un mode haute résolution en 4K et un mode haute performance en 120 images par seconde.

Au Japon, les versions Switch et Switch 2 seront disponibles en versions physique et digitale. La version Switch est proposée à 5 830 yens en édition standard et 13 750 yens en édition limitée, tandis que la Nintendo Switch 2 Edition est tarifée à 6 930 yens et 14 960 yens respectivement. L’édition limitée inclut un artbook « Official Complete Works » au format A4 ainsi qu’un coffret « Complete Soundtrack » de quatre CD. Les précommandes des deux éditions sont accompagnées d’un clear file au format A4.