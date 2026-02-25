Level-5 vient de déployer la version 4.0.0 d’Inazuma Eleven Victory Road of Heroes sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Cette mise à jour conséquente apporte son lot de nouveaux contenus, d’ajustements de gameplay et de corrections de bugs.
Du côté des ajouts, le mode Chronique s’enrichit d’un nouveau parcours baptisé « Route Orion – Première Partie », introduit dans les routes de combat Chronique. Cette addition s’accompagne de nouveaux éléments comme des techniques spéciales, des tactiques, des uniformes, des chaussures, des emblèmes, un stade, des objets Kizuna et des techniques Override. Un nouveau joueur HERO fait également son entrée : Li Hao. Par ailleurs, les avatars peuvent désormais atteindre la rareté BASARA — avec la possibilité de revenir au rang Légendaire — à condition de débloquer cette option dans la boutique « Repaire des Furies ». Les joueurs BASARA peuvent maintenant être assignés aux rôles de manager ou d’entraîneur, avec une limite d’un seul personnage BASARA par équipe toutes fonctions confondues. Le BB Stadium accueille également cinq nouvelles équipes : Faram Dite, Seishō Gakuen, Ōtei Tsuki no Miya Chū, Ōja Raimon et Hokuyo Gakuen, ces deux dernières étant débloquées après avoir terminé le mode Histoire.
Concernant les ajustements de gameplay, plusieurs compétences passives voient leurs valeurs d’effet augmentées, notamment celles liées au taux de techniques spéciales en situation d’égalité ou de désavantage, ou encore au gain de Kizuna Power lors des passes. Les conditions de déclenchement de certains passifs ont également été assouplies. De nouvelles compétences passives font leur apparition, parmi lesquelles une hausse du taux de Kiai lorsque le taux de techniques spéciales dépasse 15%, ou encore une montée progressive des statistiques AT/DF en fonction du Kizuna Power. La méthode de calcul des compétences d’augmentation de KP a été revue, et la puissance du Counter Shoot réduite de moitié sur la composante offensive du tireur.
Enfin, une longue liste de bugs a été corrigée, ciblant des problèmes de crash dans le BB Stadium et le mode Chronique, des blocages de progression dans plusieurs chapitres du mode Histoire, des anomalies lors de l’utilisation de certaines techniques spéciales et tactiques, ainsi que des dysfonctionnements en ligne affectant notamment les tirs enchaînés face aux gardiens.
Ajouts / Ajustements de fonctionnalités
Ajout d’une nouvelle route dans le mode Chronicle
-
Ajout de la « Route Orion, partie 1 » dans le mode Match de Chronicle.
-
L’ajout de cette nouvelle route entraîne l’ajout des éléments suivants :
-
Techniques spéciales, Tactiques
-
Uniformes, Chaussures
-
Emblèmes
-
Stades, Objets Kizuna
-
Techniques Override
-
-
Avatar Basara
-
Il est désormais possible de faire passer la rareté d’un avatar à Basara.
-
Un avatar devenu Basara peut également être ramené au rang Légendaire.
-
Remarque : Pour débloquer la transformation en Basara, vous devez vous rendre à la boutique « Antre des déchaînés ».
-
Joueurs Basara nommés entraîneurs / managers
-
Il est désormais possible de nommer un joueur Basara comme entraîneur ou manager.
-
Toutefois, dans le Team Dock, vous ne pouvez avoir qu’un seul Basara au total, qu’il soit joueur, entraîneur ou manager.
-
Ajout de joueurs HERO
-
De nouveaux joueurs HERO ont été ajoutés :
-
Ri Hao
-
Ajout d’objets Kizuna
-
De nouveaux objets Kizuna, pouvant être placés à Kizuna Town, ont été ajoutés.
Ajout d’équipes au BB Stadium
-
Les équipes suivantes ont été ajoutées au BB Stadium :
-
Faram Dite
-
Hoshishou Gakuen
-
Teio Tsukinomiya Chuu
-
Ouza Raimon
-
Hokuyou Gakuen
-
Remarque : Ouza Raimon et Hokuyou Gakuen deviennent utilisables après avoir terminé le mode Histoire.
-
Ajustement des voix lors des techniques spéciales combinées
-
Certaines voix durant les techniques spéciales combinées ont été ajustées.
Ajustements de l’équilibrage
Ajustements des compétences passives
-
Augmentation des valeurs d’effet de certaines compétences passives :
-
Augmentation du taux de technique spéciale de l’équipe
-
Augmentation du taux de technique spéciale de l’équipe en cas d’égalité ou de désavantage
-
Augmentation de la puissance Kizuna gagnée lors des passes de l’équipe
-
-
Modification des conditions de déclenchement de certaines compétences passives pour les rendre plus faciles à activer :
-
Réduction de la diminution de la puissance Kizuna pendant 10 secondes après une défaite en Focus ou en Scramble (équipe)
-
Augmentation de l’AT de tir de l’équipe pendant 30 secondes après avoir récupéré le ballon sans utiliser une prise
-
Augmentation de l’AT/DF de Focus des milieux pendant 30 secondes après avoir récupéré le ballon sans utiliser une prise
-
Augmentation de l’AT/DF de Focus des défenseurs pendant 30 secondes après avoir récupéré le ballon sans utiliser une prise
-
Augmentation de l’AT/DF de l’attaque brutale de l’équipe pendant 30 secondes après avoir récupéré le ballon sans utiliser une prise
-
-
Ajout de nouvelles compétences passives :
-
Augmentation du taux de concentration lorsque le taux de technique spéciale est supérieur ou égal à +15%
-
Augmentation de l’AT/DF de l’équipe pour chaque augmentation de 1% de la puissance Kizuna
-
Augmentation du KP de l’équipe
-
Réduction du temps de recharge des techniques spéciales
-
Ajustements liés à l’équilibrage général du jeu
-
Ajustement de la méthode de calcul des compétences d’augmentation du KP.
-
Désormais, le KP total après l’augmentation due aux valeurs des compétences est pris en compte, et le pourcentage de dégâts infligés est répercuté sur le KP après sauvegarde.
-
-
Ajustement de la puissance des contres-tirs.
-
La puissance d’un contre-tir a été ajustée à 0,5x.
-
Avant : AT du tir reçu + AT du contre-tir
-
Après : AT du tir reçu + (AT du contre-tir × 0,5)
-
-
Remarque : La formule est une représentation simplifiée.
-
Corrections de bugs
-
BB Stadium : Correction d’un bug provoquant un crash lors du déplacement du curseur libre sur l’écran de sélection d’équipe.
-
Mode Histoire, Chapitre 8 contre Teikoku Gakuen : Correction d’un bug où, au début de la seconde mi-temps, si on sautait l’événement, le jeu pouvait ne plus répondre.
-
Mode Chronicle : Correction d’un bug où le match pouvait se figer pendant l’utilisation du mode Entraîneur IA.
-
Match en ligne : Correction d’un bug où, après un « Tir enchaîné » avec un « Tir courbe » ou un « Tir en boucle », le gardien ne pouvait pas entrer en « Zone » et le but était direct.
-
Correction d’un bug où les paramètres après un changement de mode devenaient ceux d’un état sans les « Haricots d’entraînement ».
-
Correction d’un bug où, si un joueur recevait une passe alors qu’il était en contact avec le gardien et effectuait un tir spécial, le ballon partait sans entrer en combat avec le gardien.
-
Mode Chronicle : Correction d’un bug pouvant provoquer un crash après avoir rejoué plusieurs fois un match.
-
Mode Histoire, Chapitre 9 contre Raimon Chuu : Correction d’un bug où, dans une scène où Inazuma Break ne pouvait pas être arrêté, l’écran restait noir et empêchait la progression.
-
Mode Chronicle, après le match contre Storm Wolf : Correction d’un bug où, après avoir sauté l’événement, la transition d’écran pouvait ne pas se terminer correctement.
-
Correction d’un bug où l’affichage du menu Options pouvait être déformé lorsqu’on l’ouvrait depuis le BB Stadium.
-
Correction d’un bug où un personnage placé au poste d’entraîneur conservait un rôle IA défini, ce qui empêchait la progression si l’on attribuait le même rôle IA à un autre personnage.
-
Correction d’un bug où les Spirit de certains personnages n’étaient pas comptabilisés pour l’échange Basara.
-
Mode Histoire : Correction d’un bug où, après certaines manipulations dans le menu, les commandes croix directionnelle et boutons ABXY pouvaient ne plus répondre.
-
Players Universe : Correction d’un bug où la couleur HERO de certains personnages n’était pas adaptée à leur build.
-
Correction d’un bug où les techniques spéciales étaient incorrectes lors de l’activation de « Mixi Trans – Cao Cao » et « Mixi Trans – Gène S ».
-
RE: Histoire : Correction d’un bug où, si un personnage rejoignant l’équipe en cours de route était déjà manager/entraîneur dans le Team Dock, cela pouvait bloquer la progression.
-
Correction d’un bug où, si une équipe utilisait « Block the Keyman » pendant l’exécution d’une tactique spéciale de déplacement, le déplacement de la tactique ne s’arrêtait pas.
-
Correction d’un bug pouvant provoquer un crash lors de la validation d’un tampon/émote dans l’écran des paramètres de communication du menu Options.
-
Mode Chronicle, route Holy Road contre « Hakuren Chuu » : Correction d’un bug où, si « Victoire de Kageyama en Focus » était accomplie près de la surface de réparation adverse, plusieurs joueurs devenaient incontrôlables après l’utilisation de « Double Aile ».
-
Correction d’un bug où, si l’on activait Kizuna Trans presque simultanément avec l’entrée en Focus, plus aucune action (sauf mise en pause) n’était possible.
-
Correction d’un bug où, lorsque le porteur du ballon se trouvait à une certaine position, l’IA défensive ne tentait pas de récupérer le ballon immédiatement.
-
Tactique spéciale « Mur des Titans » : Correction d’un bug où l’effet était inversé entre son propre camp et le camp adverse.
-
Correction d’un bug où, immédiatement après avoir lancé la tactique « Double Typhoon », si l’on passait en mode Entraîneur IA et que l’IA activait un Avatar Armé pendant l’effet de « Double Typhoon », l’effet de la tactique durait anormalement longtemps.
-
Correction d’un bug où, en zone, si l’on appuyait simultanément sur Kizuna Trans et Tir, puis que l’on sélectionnait un joueur, le personnage contrôlé pouvait continuer à courir et empêcher la progression du match.
-
Correction d’un bug où, en zone, si un joueur entrait en contact avec un mur et se faisait prendre le ballon tout en exécutant une technique de tir, cela pouvait bloquer la progression.
Laisser un commentaire