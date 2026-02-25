Level-5 vient de déployer la version 4.0.0 d’Inazuma Eleven Victory Road of Heroes sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Cette mise à jour conséquente apporte son lot de nouveaux contenus, d’ajustements de gameplay et de corrections de bugs.

Du côté des ajouts, le mode Chronique s’enrichit d’un nouveau parcours baptisé « Route Orion – Première Partie », introduit dans les routes de combat Chronique. Cette addition s’accompagne de nouveaux éléments comme des techniques spéciales, des tactiques, des uniformes, des chaussures, des emblèmes, un stade, des objets Kizuna et des techniques Override. Un nouveau joueur HERO fait également son entrée : Li Hao. Par ailleurs, les avatars peuvent désormais atteindre la rareté BASARA — avec la possibilité de revenir au rang Légendaire — à condition de débloquer cette option dans la boutique « Repaire des Furies ». Les joueurs BASARA peuvent maintenant être assignés aux rôles de manager ou d’entraîneur, avec une limite d’un seul personnage BASARA par équipe toutes fonctions confondues. Le BB Stadium accueille également cinq nouvelles équipes : Faram Dite, Seishō Gakuen, Ōtei Tsuki no Miya Chū, Ōja Raimon et Hokuyo Gakuen, ces deux dernières étant débloquées après avoir terminé le mode Histoire.

Concernant les ajustements de gameplay, plusieurs compétences passives voient leurs valeurs d’effet augmentées, notamment celles liées au taux de techniques spéciales en situation d’égalité ou de désavantage, ou encore au gain de Kizuna Power lors des passes. Les conditions de déclenchement de certains passifs ont également été assouplies. De nouvelles compétences passives font leur apparition, parmi lesquelles une hausse du taux de Kiai lorsque le taux de techniques spéciales dépasse 15%, ou encore une montée progressive des statistiques AT/DF en fonction du Kizuna Power. La méthode de calcul des compétences d’augmentation de KP a été revue, et la puissance du Counter Shoot réduite de moitié sur la composante offensive du tireur.

Enfin, une longue liste de bugs a été corrigée, ciblant des problèmes de crash dans le BB Stadium et le mode Chronique, des blocages de progression dans plusieurs chapitres du mode Histoire, des anomalies lors de l’utilisation de certaines techniques spéciales et tactiques, ainsi que des dysfonctionnements en ligne affectant notamment les tirs enchaînés face aux gardiens.