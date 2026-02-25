Limited Run Games, en collaboration avec Marvel Games et Konami, a annoncé MARVEL MaXimum Collection pour PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC. Cette compilation rassemble 13 titres issus de consoles et portables du passé, avec notamment le légendaire X-Men: The Arcade Game. Aucune date de sortie n’a été communiquée pour le moment.

MARVEL MaXimum Collection propose une sélection orientée action de jeux adaptés de comics. La collection inclut X-Men: The Arcade Game, Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge, Captain America and the Avengers, Spider-Man/Venom: Maximum Carnage, Venom/Spider-Man: Separation Anxiety et Silver Surfer.

Au-delà de ces titres classiques, la compilation intègre des fonctionnalités modernes pour améliorer l’expérience de jeu. X-Men: The Arcade Game bénéficie d’un rollback netcode pour le jeu en ligne. Les joueurs pourront sauvegarder à tout moment, utiliser un système de rembobinage en jeu et accéder à un musée dédié. Des menus de triche sont également inclus.

La collection propose par ailleurs une nouvelle bande sonore composée par Chris Huelsbeck, compositeur légendaire de l’industrie vidéoludique. Limited Run Games présente cet ensemble comme l’assortiment parfait de nostalgie pour les fans de Marvel et des jeux rétro.