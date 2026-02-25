Le développeur FuturLab a annoncé la sortie du contenu téléchargeable « Adventure Time Pack » pour PowerWash Simulator 2 le 9 avril 2026, au prix de 7,99 dollars, 6,50 livres sterling ou 7,99 euros.

Officiellement licencié par Warner Bros. Interactive Entertainment, ce pack propose cinq lieux emblématiques d’Adventure Time à nettoyer et explorer, des équipements personnalisés inédits et une histoire complètement déjantée mettant en scène Princesse Chewing-Gum, Finn, Jake, Le Roi des Glaces, Gunter et Le Dieu de la Fête. Chaque mission regorge de crasse et d’Easter eggs tirés d’Adventure Time que les fans pourront découvrir en éliminant la saleté.

Le DLC permet de nettoyer cinq nouveaux niveaux issus du Pays d’Ooo. Les joueurs pourront affronter cette saleté en solo, en duo avec leur meilleur ami tout au long de la campagne, ou former un groupe de quatre personnes pour éliminer la crasse en mode libre.

PowerWash Simulator 2 est actuellement disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 et PC via Steam, Epic Games Store et Microsoft Store. Le Adventure Time Pack sera accessible sur l’ensemble de ces plateformes dès le 9 avril.