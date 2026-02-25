SEGA a annoncé l’arrivée de la mise à jour gratuite Tangle & Whisper pour Sonic Racing: CrossWorlds ce mardi 25 février 2026. Cette mise à jour, baptisée « Tangle & Whisper Content Drop », ajoutera Tangle et Whisper en tant que personnages jouables dans le jeu de course mettant en scène les univers Sonic et SEGA.

Parallèlement à cette mise à jour, un festival Tangle & Whisper se tiendra du 26 février à 1h du matin (heure de Paris) jusqu’au 2 mars à 0h59 (heure de Paris). Durant cet événement, le mode World Match ne sera pas disponible. En l’honneur du duo des Diamond Cutters, le système de récompense 2x Point Up Chance s’activera à un taux de 50% pendant toute la durée du festival.

Contrairement aux précédents contenus téléchargeables payants sortis pour le jeu, Tangle et Whisper rejoindront gratuitement le roster de Sonic Racing: CrossWorlds, permettant aux joueurs d’accéder à ces personnages sans frais supplémentaires.

Pour rappel, Sonic Racing: CrossWorlds propose aux joueurs de courir sur terre, mer, dans les airs et dans l’espace à travers 24 circuits et 15 CrossWorlds. Le jeu intègre une mécanique unique de Travel Rings qui transporte les personnages iconiques des univers Sonic et SEGA dans de nouvelles dimensions, modifiant le paysage de chaque course de manière imprévisible. Les joueurs peuvent personnaliser leurs véhicules selon leur style de course, débloquer des gadgets et utiliser des power-ups pour remporter la victoire en solo ou en équipe, en ligne ou hors ligne.

Sonic Racing: CrossWorlds est actuellement disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam et Epic Games Store.