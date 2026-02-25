Warner Bros. Games et DC ont dévoilé une nouvelle bande-annonce cinématique pour LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight recréant la séquence iconique du film Batman de 1989, dans laquelle Le Joker prend possession du musée de Gotham City pour en faire sa propre galerie d’art personnelle. Réimaginée en LEGO, cette scène est accompagnée de la chanson « Partyman » du légendaire musicien Prince, qui avait marqué le film classique. Le jeu sortira le 29 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.

Une interview des développeurs a révélé de nouveaux détails sur le gameplay, notamment concernant Catwoman. Le personnage peut utiliser son fouet et appeler ses chatons à l’aide en activant un pointeur laser sur une cible. Les chats peuvent également être contrôlés directement pour ouvrir des conduits d’aération et même distraire des gardes sans méfiance.

L’aventure débute avec les origines de Batman, suivant le jeune Bruce Wayne durant son entraînement avec la Ligue des Ombres. Tout au long de la campagne narrative, les joueurs constitueront une famille d’alliés comprenant des personnages connus comme Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman et Talia al Ghul pour affronter une menace grandissante issue de la galerie des Super-Vilains DC, dont Le Joker, Le Pingouin, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, Bane et d’autres.

Le jeu intègre un nouveau système de combat LEGO Batman dynamique qui capture le style de combat distinctif du Chevalier Noir. Chaque coup est percutant, avec des chaînes d’attaques fluides, des contres et des éliminations spectaculaires. En solo ou en coopération locale à deux joueurs, les joueurs peuvent utiliser les gadgets iconiques comme les Batarangs pour distraire ou étourdir les ennemis et le Batclaw pour les attirer. Les personnages partenaires disposent de leur propre équipement signature, incluant le pulvérisateur de mousse de Jim Gordon, le lanceur de ligne de Robin et le fouet de Catwoman, offrant diverses options pour chaque affrontement et combat de boss. Pour ceux recherchant un défi supplémentaire, le jeu propose le nouveau niveau de difficulté amélioré Caped Crusader et un niveau encore plus exigeant Dark Knight, allant au-delà de l’expérience LEGO habituelle.

L’action se déroule dans Gotham City, un terrain de jeu LEGO en monde ouvert rempli de crimes à arrêter, d’énigmes à résoudre, de récompenses à collecter et de surprises à découvrir à chaque coin de rue, dans chaque ruelle et sur chaque toit. Les joueurs peuvent utiliser le grappin, planer ou conduire à travers l’environnement, se déplaçant de bâtiment en bâtiment avec le lance-grappin de Batman, survolant la ville avec le Batglider ou roulant avec style grâce à divers Batmobiles et Batcycles. La Batcave peut également être personnalisée pour exposer véhicules, trophées et objets de collection, ainsi qu’un assortiment de Batsuits portables inspirés des médias Batman du passé.