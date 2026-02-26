Le contenu gratuit pour Tangle & Whisper de Sonic Racing: CrossWorlds est officiellement disponible ! Grâce à SEGA, les joueuses et joueurs peuvent maintenant faire la course avec le duo préféré des fans de la série de bandes dessinées IDW ! Le contenu gratuit pour Tangle & Whisper inclut :

Tangle & Whisper en tant que personnages jouables

Deux nouvelles musiques sur le thème de Tangle & Whisper dans le jukebox : « Character Select » « Result »

Des emotes et sons spéciaux

Les joueuses et joueurs possédant la version standard (physique ou numérique) ou l’édition Digital Deluxe du jeu recevront automatiquement le contenu gratuit pour Tangle & Whisper. Le jeu doit être mis à jour dans sa dernière version pour pouvoir télécharger le contenu.

Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modèle OLED, et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €. L’édition Nintendo Switch 2 est également disponible en version numérique pour 69,99 €.