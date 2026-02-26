Final Fantasy VII Remake Intergrade, version étendue du remake original, est sorti sur Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et Xbox sur PC le 22 janvier. Suite à cette sortie, AUTOMATON s’est entretenu avec le directeur de la série Naoki Hamaguchi pour évoquer les performances des nouvelles versions Switch 2 et Xbox d’Intergrade, ainsi que le troisième épisode tant attendu de la trilogie.

Interrogé sur le lancement des versions Nintendo Switch 2 et Xbox Series X|S de FFVII Remake Intergrade, Hamaguchi s’est montré très positif. La réponse a été extrêmement positive et les deux versions ont connu des lancements très solides. Le jeu se classe en bonne position sur les plateformes numériques et les copies physiques se sont épuisées chez les principaux détaillants, les chiffres montrant clairement de bonnes performances.

Les fans Nintendo ayant tendance à préférer les éditions physiques, il était encourageant de constater que les ventes numériques sont également restées fortes. FFVII est un titre avec une forte présence non seulement au Japon mais globalement, permettant d’atteindre des ventes satisfaisantes à l’échelle mondiale.

Microsoft et Nintendo se sont montrés très positifs concernant l’arrivée de la licence FFVII sur leurs plateformes. Microsoft a notamment organisé des opportunités pour présenter l’orientation future de la série directement à Phil Spencer et Sarah Bond, et a même invité l’équipe sur le podcast Xbox. Nintendo a collaboré pour planifier un événement de lancement original au Nintendo Store de New York. L’équipe a vraiment ressenti un accueil chaleureux de la part des détenteurs de plateformes. Les chiffres de ventes se sont avérés solides et les fans sont heureux, donnant l’impression que cette approche multiplateforme a conduit à des résultats positifs.

Concernant le développement du troisième épisode de la trilogie, Hamaguchi a confirmé que la production progresse très bien et invite les joueurs à s’attendre à une évolution technologique supplémentaire. Il est revenu sur sa déclaration concernant l’utilisation continue d’Unreal Engine 4 pour le troisième jeu, qui était devenue un sujet de discussion en ligne, réalisant à quel point les gens s’intéressent à cet aspect. Hamaguchi note que la plupart des gens ne connaissent pas nécessairement les différences réelles entre Unreal Engine 4 et Unreal Engine 5.

Autour de la période où le développement de Final Fantasy VII Rebirth a commencé, Unreal Engine 5 entrait juste dans sa phase de pré-lancement. Ce qui rend Unreal Engine 5 révolutionnaire par rapport à Unreal Engine 4 sont deux fonctionnalités : Lumen, son système d’éclairage, et Nanite, qui permet de représenter des détails graphiques denses. Ces fonctionnalités représentent la tendance actuelle dans les pipelines graphiques, et bien sûr, de tels pipelines sont importants pour l’équipe. Cependant, si le calendrier de développement et les jalons avaient été trop étroitement liés à la feuille de route d’Unreal Engine 5, le risque était que les progrès soient bloqués en cas de retard du moteur.

Pour cette raison, l’équipe a décidé dès le début du développement de FFVII Rebirth de s’en tenir à Unreal Engine 4, utilisant un pipeline graphique développé en interne, ce qui facilite également l’optimisation et le portage sur divers matériels. Il est souvent dit que la mise à niveau du moteur de jeu comporte des risques significatifs pour les jeux en service continu ou les séries continues, en particulier lors de changements de version majeurs.

Même pour le dernier épisode de la trilogie, plutôt que de reconstruire le pipeline à partir de zéro dans Unreal Engine 5, il est beaucoup plus efficace d’utiliser Unreal Engine 4, pour lequel l’équipe dispose déjà d’un pipeline bien établi. Cela permet également d’affiner davantage les choses en se basant sur l’expérience accumulée avec FFVII Rebirth. L’équipe a jugé que continuer avec Unreal Engine 4 conduirait définitivement à un meilleur troisième épisode pour les joueurs. Hamaguchi n’avait jamais imaginé que cela deviendrait un sujet si brûlant, bien que beaucoup de gens l’aient également pris de manière positive.

L’équipe utilise le savoir-faire et l’environnement de développement cultivés avec FFVII Rebirth comme base et les affine davantage pour créer le troisième jeu. En ce sens, la qualité ne baissera certainement pas, et l’équipe travaille dur pour offrir quelque chose d’encore meilleur.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles le développement se déroule si bien pour un projet d’une telle envergure, Hamaguchi explique que l’équipe derrière la série FFVII Remake travaille ensemble depuis plus de dix ans, depuis le premier jour du tout premier projet. De plus, les membres clés sont restés tout au long, et il les respecte vraiment pour cela. Construire quelque chose ensemble pendant plus d’une décennie n’est pas facile. L’énergie et la motivation arrivent par vagues, mais les maintenir sur le long terme est difficile.

FFVII est une licence monumentale et c’est là que se trouvent les racines de l’équipe en tant que créateurs, raison pour laquelle ils ressentent un fort sentiment de devoir envers ce projet. De plus, avoir le même personnel en continu dans l’équipe garantit une chaîne de commandement claire et une bonne communication, ce qui contribue directement à la vitesse de développement et à la qualité. Hamaguchi croit que ce sont les principales raisons des progrès si fluides. Si l’équipe avait terminé FFVII Remake puis dû reconstruire l’équipe à partir de zéro pour FFVII Rebirth, il aurait probablement dit que c’était impossible.

En message final aux fans attendant la conclusion, Hamaguchi s’est dit ravi de voir les fans des plateformes Nintendo Switch 2 et Xbox Series X|S répondre si positivement après l’annonce de la série FFVII Remake sur ces plateformes. Dans le même temps, l’équipe a également reçu des messages d’utilisateurs PS5 et PC demandant à être correctement tenus informés également.