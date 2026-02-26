Suite à son annonce précédente, He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction a révélé aujourd’hui sa date de sortie sur Nintendo Switch. Le titre est prévu pour le 28 avril 2026.

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction avait été dévoilé pour la première fois en août dernier avec une fenêtre de sortie générale en 2026.

Mattel, Inc., entreprise mondiale leader dans les jouets et le divertissement familial et propriétaire de l’un des portfolios de marques les plus iconiques au monde, en partenariat avec Limited Run Games, éditeur premium de jeux vidéo physiques, a annoncé He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction, un beat’em up 2D rétro pour consoles et PC, développé en collaboration avec Bitmap Bureau (Terminator 2D: NO FATE, Final Vendetta).

Inspiré du dessin animé iconique des années 80, He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction permet aux joueurs de prendre le contrôle des héros bien-aimés d’Eternia, incluant He-Man, Teela, Man-At-Arms et d’autres, pour combattre Skeletor et Evil-Lyn et sauver Eternia des ténèbres.

He-Man, Teela et Man-At-Arms livrent bataille à travers 12 niveaux vastes et diversifiés d’action non-stop, armés d’une multitude de mouvements, capacités et power-ups alors qu’ils travaillent à arrêter le rituel ancien de Skeletor qui menace de plonger Eternia dans l’obscurité. Les joueurs combattent à travers plus de 12 niveaux bourrés d’action en utilisant des mouvements, capacités et power-ups spécifiques aux personnages pour stopper le rituel ancien de Skeletor qui menace de prendre le contrôle d’Eternia. Battle Cat, le compagnon félin intrépide de He-Man, rejoint également la mêlée, combattant du côté de la justice avec ses griffes dégainées.

Le jeu propose un gameplay beat’em up rétro arcade percutant du studio acclamé Bitmap Bureau, des attaques magiques massives et des mouvements spéciaux impressionnants pour écraser les ennemis, douze stages épiques à travers Eternia bourrés d’action, et un casting légendaire permettant de jouer He-Man, Teela et d’autres personnages tout en affrontant Skeletor, Evil-Lyn et leurs sbires maléfiques.

Avec des animations en pixel art, des visuels authentiques de style années 80 et des designs réalisés par certains des fans les plus dévoués de la franchise, He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction est le jeu que les fans attendaient.

Erika Winterholler, responsable du développement commercial des jeux numériques chez Mattel, a déclaré que Dragon Pearl of Destruction est l’une des façons excitantes d’donner vie aux marques Mattel à travers les jeux numériques. C’est une lettre d’amour à ceux qui ont grandi avec He-Man, combinant des visuels nostalgiques avec un gameplay moderne et rapide. L’objectif est d’honorer l’héritage de la franchise tout en l’introduisant à une nouvelle génération de joueurs. L’équipe de Limited Run Games partage cette passion et espère que le jeu touchera à la fois les fans de longue date et les nouveaux venus.