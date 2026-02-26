Après un report de sa date de sortie initialement prévue le 26 mars, Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition sera finalement lancée le 28 mai au prix de 54,99 dollars ou 7 590 yens, a annoncé le développeur Dragami Games. Les propriétaires de la version Switch pourront effectuer la mise à niveau via un « Upgrade Pack » pour 9,99 dollars ou 1 100 yens.

Lollipop Chainsaw RePOP est initialement sorti sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC via Steam le 12 septembre 2024, suivi des versions PlayStation 4 et Xbox One le 2 décembre 2024. Les ventes totales ont dépassé les 300 000 unités le 12 août 2025.

Dans un communiqué officiel, Dragami Games a présenté ses excuses concernant le retard de sortie de Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition. Le titre était initialement prévu pour le 26 mars 2026. Cependant, en plus du développement en cours pour la version Nintendo Switch 2, le studio a déterminé que des révisions importantes sont également nécessaires pour la version Nintendo Switch actuellement disponible. En conséquence, la difficile décision a été prise de reporter la sortie au 28 mai 2026.

De plus, le costume additionnel gratuit « Burlesque Bunny », dont la distribution était prévue le même jour que la sortie de l’édition Nintendo Switch 2, verra également son calendrier de sortie ajusté en conséquence.

Dragami Games présente ses sincères excuses à tous les fans qui attendaient avec impatience la sortie du jeu et de ses mises à jour.