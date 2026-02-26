L’éditeur 663 Games et les développeurs Leap Studio et Maple Leaf Studio ont annoncé que le jeu d’action roguelite au style encre de Chine Realm of Ink quittera l’accès anticipé pour sortir sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC via Steam le 26 mai. Une collaboration spéciale avec BlazBlue: Entropy Effect, développé par 91Act, est également prévue, apportant Oread, le boss du stage 4 du jeu, dans Realm of Ink en tant que personnage entièrement jouable.

Realm of Ink est initialement sorti en accès anticipé sur PC via Steam le 27 septembre 2024.

Realm of Ink est un action roguelite rapide au style encre de Chine où la frontière entre destin et liberté s’estompe, et où l’existence même du joueur est écrite dans les marges. En incarnant Red, les joueurs poursuivent le Démon Renard pour découvrir qu’ils sont piégés dans un récit qui ne leur appartient pas. La seule échappée est la rébellion, en taillant à travers ennemis, illusions et l’histoire elle-même.

Dans ce manuscrit vivant, la mort n’est pas une défaite mais une renaissance. Chaque run remodèle le récit, débloquant de nouvelles formes de combat, des capacités surnaturelles et des « Story Relics » évolutives qui se réorganisent à chaque tentative. En chemin, les joueurs affronteront quatre boss puissants déterminés à les garder prisonniers de l’encre, et rencontreront plus de 20 êtres mythiques inspirés du folklore chinois.

Le voyage débute en incarnant l’épéiste Red, débloquant progressivement des formes supplémentaires. En utilisant le pouvoir immortel du Renard, les joueurs traversent les dangereux « Story Relics », affrontent quatre boss aux historiques uniques et s’échappent du royaume d’encre en perpétuelle transformation. En surmontant divers défis et obstacles, les joueurs redéfiniront leur « destin » à travers le cycle constant de renaissance, maniant leur épée avec résilience.

Le système de combat propose neuf formes et armes distinctes offrant des styles de jeu uniques. Les joueurs peuvent équiper plus de 40 Ink Gems élémentaires, incluant Tiger Ink, Venom Ink, Curse Ink, Burning Ink, Kylin Ink et Dragon Ink, pour forger des combos dévastateurs. Il est possible de construire des synergies plus profondes avec plus de 200 avantages débloquables tels que Shadow Kite, Octagram Dart, Lock Charms, Dreadful Bell, Lamp of Seven Stars et Doom Gauge. Des PNJ spéciaux, la Trial Valley et une salle « Endless Challenge » attendent les joueurs pour tester leurs limites.

Les adorables Ink Pets serviront de compagnons loyaux, combattant aux côtés du joueur. Selon les combinaisons d’Ink Gems, ils peuvent subir une transformation et évoluer en plus de 15 formes distinctes, appliquant des mouvements uniques pour assister au combat. Ces compagnons deviennent plus forts à mesure que l’histoire s’approfondit.

L’exploration se déroule dans quatre royaumes atmosphériques inspirés du folklore chinois : les forêts bouddhistes verdoyantes, le Royaume des Singes enchanté et glacial, les terres aquatiques douces mais terrifiantes et les ruines anciennes et révérées du Mausolée. Chaque niveau majeur possède un gardien dont le passé mystérieux attend d’être exploré. Les joueurs affrontent plus de 20 créatures aux caractéristiques chinoises distinctives, incluant Fox Demon, Peony Fairy et Mirror Sprite. Chacune possède une histoire unique. En améliorant continuellement l’affection mutuelle, les joueurs débloquent des dialogues plus intimes et approfondissent la compréhension de chaque personnage.

Concernant la collaboration BlazBlue: Entropy Effect, Leap Studio a annoncé l’arrivée d’Oread, le redoutable boss du stage 4 de BlazBlue: Entropy Effect, dans Realm of Ink en tant que personnage entièrement jouable. Entrant dans le Royaume d’Encre avec style, Oread arrive armée d’une nouvelle Ink Gem puissante, deux skins exclusifs d’Ink Pet et un ensemble de nouveaux avantages dévastateurs conçus pour complémenter ses prouesses de combat uniques, offrant aux joueurs de nouvelles façons audacieuses de remodeler leurs builds et dominer le champ de bataille.